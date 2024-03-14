Дякуємо, що захищаєте: неймовірні привітання у картинках з Днем українського добровольця

Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України у 2017 році. Це зробили задля того, аби вшановувати усіх людей, які вже багато років захищають нашу країну.

Саме 14 березня 2014 року 500 добровольці з Майдану відправилися на тренувальну базу у селі Нові Петрівці. Вони сформували перший добровольчий батальйон, який став на захист східних територій України. Адже розпочалася війна Росії проти нашої держави, яка триває й досі.

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Сьогодні LifeStyle 24 публікує патріотичні картинки-привітання для українських добровольців. Дорогі захисники та захисниці, дякуємо, що вже 10 років протистоїте російським загарбникам.

Слава Україні! Героям слава!

День українського добровольця: привітання у картинках

Привітання для українських добровольців / Фото Amazing Ukraine

Привітання для українських добровольців / Фото ТСН

Привітання для українських добровольців / Фото Depositphotos

Привітання для українських добровольців / Фото Depositphotos

Привітання для українських добровольців / Фото Нікіта Тітов

Привітання для українських добровольців / Фото art-shop.com.ua

Привітання для українських добровольців / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання для українських добровольців / Фото planBphoto.com

Привітання для українських добровольців / Фото УНІАН

Привітання для українських добровольців / Фото ТСН