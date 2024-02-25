Вже другий рік українське суспільство сперечається, чи потрібно святкувати 8 березня. Адже деякі люди пов'язують це свято з радянською та російською культурою. Однак відповідне рішення депутати досі не прийняли, пише LifeStyle 24.

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Робочі та вихідні дні у березні 2024 року

Зазначимо, що Міжнародний жіночий день цього року припадає на п'ятницю. Однак вихідний скасовується, оскільки в Україні триває воєнний стан. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 10 днів: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 та 31 березня. А от працюватимуть люди 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 та 29 березня.

Календар вихідних на березень 2024

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.

3 березня – Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея, День землевпорядника України.

14 березня – День українського добровольця, Міжнародний день числа "Пі".

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день сну.

17 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, Міжнародний день планетаріїв.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.

23 березня – Всесвітній метеорологічний день.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра.

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, День СБУ.

26 березня – День Національної гвардії України.

27 березня – Міжнародний день театру, День нефролога.

30 березня – Година Землі.