Саме 14 березня 2014 року 500 добровольці з Майдану відправилися на тренувальну базу у селі Нові Петрівці. Вони сформували перший добровольчий батальйон, який став на захист східних територій України. Адже розпочалася війна Росії проти нашої держави, яка триває й досі.
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Сьогодні LifeStyle 24 публікує патріотичні картинки-привітання для українських добровольців. Дорогі захисники та захисниці, дякуємо, що вже 10 років протистоїте російським загарбникам.
Слава Україні! Героям слава!
День українського добровольця: привітання у картинках
Привітання для українських добровольців / Фото Amazing Ukraine
Привітання для українських добровольців / Фото ТСН
Привітання для українських добровольців / Фото Depositphotos
Привітання для українських добровольців / Фото Depositphotos
Привітання для українських добровольців / Фото Нікіта Тітов
Привітання для українських добровольців / Фото art-shop.com.ua
Привітання для українських добровольців / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Привітання для українських добровольців / Фото planBphoto.com
Привітання для українських добровольців / Фото УНІАН
Привітання для українських добровольців / Фото ТСН