Именно 14 марта 2014 года 500 добровольцев с Майдана отправились на тренировочную базу в селе Новые Петровцы. Они сформировали первый добровольческий батальон, который стал на защиту восточных территорий Украины. Ведь началась война России против нашего государства, которая продолжается до сих пор.

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Сегодня LifeStyle 24 публикует патриотические картинки-поздравления для украинских добровольцев. Дорогие защитники и защитницы, спасибо, что уже 10 лет противостоите российским захватчикам.

Слава Украине! Героям слава!

День украинского добровольца: поздравления в картинках

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото Amazing Ukraine

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото ТСН

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото Depositphotos

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото Depositphotos

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото Никита Титов

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото art-shop.com.ua

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото "Радио МАКСИМУМ"

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото planBphoto.com

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото УНИАН

День украинского добровольца 2024 Поздравления для украинских добровольцев / Фото ТСН