Цікаво, що історія цього свята огорнута таємницями. Однак, за легендами, День закоханих почали святкувати завдяки ранньохристиянському мученику та єпископу італійського міста Терні Валентину, передає LifeStyle 24.

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Річ у тім, що Валентин проводив таємні вінчання, коли Римською імперією правив Клавдій II. Адже останній був проти того, щоб солдати одружувалися, бо начебто через це вони втрачають свою силу. Згодом, а саме 14 лютого, святого Валентина стратили.

До Дня усіх закоханих ми підготували чудові привітання у картинках. Нехай ці красиві листівки зігріють своїм теплом ваших близьких людей.

Привітання у картинках з Днем святого Валентина

День святого Валентина / Фото art-shop.com.ua

День святого Валентина / Фото art-shop.com.ua

День святого Валентина / Фото pruvitannja.com.ua

День святого Валентина / Фото etnosoft.com.ua

День святого Валентина / Фото etnosoft.com.ua

День святого Валентина / Фото forumsmile.com.ua

День святого Валентина / Фото online.ua

День святого Валентина / Фото forumsmile.com.ua

День святого Валентина / Фото "Топ картинки"