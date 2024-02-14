Интересно, что история этого праздника окутана тайнами. Однако, по легендам, День влюбленных начали праздновать благодаря раннехристианскому мученику и епископу итальянского города Терни Валентину, передает LifeStyle 24.

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Дело в том, что Валентин проводил тайные венчания, когда Римской империей правил Клавдий II. Ведь последний был против того, чтобы солдаты женились, потому что якобы из-за этого они теряют свою силу. Впоследствии, а именно 14 февраля, святого Валентина казнили.

Ко Дню всех влюбленных мы подготовили замечательные поздравления в картинках. Пусть эти красивые открытки согреют своим теплом ваших близких людей.

Поздравления в картинках с Днем святого Валентина

День святого Валентина / Фото art-shop.com.ua

День святого Валентина / Фото art-shop.com.ua

День святого Валентина / Фото pruvitannja.com.ua

День святого Валентина / Фото etnosoft.com.ua

День святого Валентина / Фото etnosoft.com.ua

День святого Валентина / Фото forumsmile.com.ua

День святого Валентина / Фото online.ua

День святого Валентина / Фото forumsmile.com.ua

День святого Валентина / Фото "Топ картинки"