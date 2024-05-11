День рівноапостольних Кирила і Мефодія: неймовірні привітання у картинках

11 травня 2024, 06:00
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За новим церковним календарем 11 травня вшановується пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Раніше це свято припадало на 24 травня. Відомо, що брати створили перший слов'янський алфавіт та переклали слов'янською мовою Псалтир та Євангеліє.

Тому щороку разом з цим святом також відзначається День слов'янської писемності й культури. Відповідний указ видав президент України 17 вересня 2004 року. Привітання у картинках підготував LifeStyle 24. 

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День святих Кирила і Мефодія: картинки-привітання

Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі святом / Фото Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного

Привітання зі святом / Фото Покровська районна військова адміністрація Донецької області

Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі святом / Фото "Ділова мова"

Привітання зі святом / Фото Telegraf

Привітання зі святом / Фото Київська обласна військова адміністрація

Привітання зі святом / Фото Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Привітання зі святом / Фото Люботинська ПБ

Привітання зі святом / Фото "Укрінформ"

Українці, щиро вітаємо вас! Зберігайте чудові картинки з нашої добірки, аби надіслати їх сьогодні усім друзям, знайомим та рідним.

Автор: Марія Примич