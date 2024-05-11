День рівноапостольних Кирила і Мефодія: неймовірні привітання у картинках

06:00

За новим церковним календарем 11 травня вшановується пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Раніше це свято припадало на 24 травня. Відомо, що брати створили перший слов'янський алфавіт та переклали слов'янською мовою Псалтир та Євангеліє.