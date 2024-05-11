День рівноапостольних Кирила і Мефодія: неймовірні привітання у картинках
За новим церковним календарем 11 травня вшановується пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Раніше це свято припадало на 24 травня. Відомо, що брати створили перший слов'янський алфавіт та переклали слов'янською мовою Псалтир та Євангеліє.
Тому щороку разом з цим святом також відзначається День слов'янської писемності й культури. Відповідний указ видав президент України 17 вересня 2004 року. Привітання у картинках підготував LifeStyle 24.
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День святих Кирила і Мефодія: картинки-привітання
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