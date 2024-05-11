Тому щороку разом з цим святом також відзначається День слов'янської писемності й культури. Відповідний указ видав президент України 17 вересня 2004 року. Привітання у картинках підготував LifeStyle 24.
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День святих Кирила і Мефодія: картинки-привітання
Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine
Привітання зі святом / Фото Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного
Привітання зі святом / Фото Покровська районна військова адміністрація Донецької області
Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine
Привітання зі святом / Фото "Ділова мова"
Привітання зі святом / Фото Telegraf
Привітання зі святом / Фото Київська обласна військова адміністрація
Привітання зі святом / Фото Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Привітання зі святом / Фото Люботинська ПБ
Привітання зі святом / Фото "Укрінформ"
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