Тому щороку разом з цим святом також відзначається День слов'янської писемності й культури. Відповідний указ видав президент України 17 вересня 2004 року. Привітання у картинках підготував LifeStyle 24.

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День святих Кирила і Мефодія: картинки-привітання

Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі святом / Фото Таврійський державний агротехнічний університет імені Дмитра Моторного

Привітання зі святом / Фото Покровська районна військова адміністрація Донецької області

Привітання зі святом / Фото Amazing Ukraine

Привітання зі святом / Фото "Ділова мова"

Привітання зі святом / Фото Telegraf

Привітання зі святом / Фото Київська обласна військова адміністрація

Привітання зі святом / Фото Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Привітання зі святом / Фото Люботинська ПБ

Привітання зі святом / Фото "Укрінформ"

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