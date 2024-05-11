Поэтому ежегодно вместе с этим праздником также отмечается День славянской письменности и культуры. Соответствующий указ издал президент Украины 17 сентября 2004 года. Поздравления в картинках подготовил LifeStyle 24.

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День святых Кирилла и Мефодия: картинки-поздравления

Поздравления с праздником / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с праздником / Фото Таврический государственный агротехнический университет имени Дмитрия Моторного

Поздравления с праздником / Фото Покровская районная военная администрация Донецкой области

Поздравления с праздником / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с праздником / Фото "Деловая речь"

Поздравления с праздником / Фото Telegraf

Поздравления с праздником / Фото Киевская областная военная администрация

Поздравления с праздником / Фото Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины

Поздравления с праздником / Фото Люботинская ПБ

Поздравления с праздником / Фото "Укринформ"

Украинцы, искренне поздравляем вас! Сохраняйте замечательные картинки из нашей подборки, чтобы отправить их сегодня всем друзьям, знакомым и родным.