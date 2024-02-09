Зокрема, жінці виривали зуби та погрожували спалити живцем. Однак Аполлонія сама кинулася у вогонь і померла. Тому у цей день люди моляться святій мучениці та просять, щоб вона допомогла позбутися зубного болю.

Актуально Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

З нагоди Міжнародного дня стоматолога 24 Канал зібрав добірку красивих листівок. Щиро вітаємо всіх зубних лікарів з професійним святом. Дякуємо, що даруєте гарні та здорові усмішки. Бажаємо вам лише хороших клієнтів!

Міжнародний день стоматолога: картинки-привітання

День стоматолога 2024 / Фото ТСН

День стоматолога 2024 / Фото Depositphotos

День стоматолога 2024 / Фото Depositphotos

День стоматолога 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День стоматолога 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День стоматолога 2024 / Фото "Країна У"

День стоматолога 2024 / Фото ТСН

День стоматолога 2024 / Фото "Країна У"

День стоматолога 2024 / Фото Telegraf