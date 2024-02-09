В частности, женщине вырывали зубы и угрожали сжечь заживо. Однако Аполлония сама бросилась в огонь и умерла. Поэтому в этот день люди молятся святой мученице и просят, чтобы она помогла избавиться от зубной боли.

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По случаю Международного дня стоматолога 24 Канал собрал подборку красивых открыток. Поздравляем всех зубных врачей с профессиональным праздником. Спасибо, что дарите красивые и здоровые улыбки. Желаем вам только хороших клиентов!

Международный день стоматолога: картинки-поздравления

День стоматолога 2024 / Фото ТСН

День стоматолога 2024 / Фото Depositphotos

День стоматолога 2024 / Фото Depositphotos

День стоматолога 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День стоматолога 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День стоматолога 2024 / Фото "Страна У"

День стоматолога 2024 / Фото ТСН

День стоматолога 2024 / Фото "Страна У"

День стоматолога 2024 / Фото Telegraf