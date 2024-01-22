Сьогодні варто згадати про те, як у 1919 році Україна об'єдналася. Адже саме тоді було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Привітання з Днем Соборності України підготував 24 Канал.

Теж цікаво Не лише Різдво та Миколая: як змінилися дати церковних свят на 2024 рік

День Соборності України: привітання у віршах

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов’їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

День Соборності України 2024 / Фото "Радіо Трек"

***

З Днем Соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Сьогодні українців ми вітаємо

Із Днем Соборності Батьківщини,

Патріотизму, мужності бажаємо,

Щоб вас покинули назавжди війни,

Удачі, радості бажаю, і здоров'я,

Успіхів у житті й у роботі,

Щоб все було просякнуте любов'ю,

Щоб ви жили у злагоді й турботі!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

День Соборності України 2024 / Фото Андрій Єрмоленко

День Соборності України: привітання у прозі

22 січня – День Соборності України, одне із головних свят. Щиро вітаю та бажаю здоров'я і добробуту вашій сім'ї. Нехай життя кожного українця буде радісним, щасливим і мирним. Нехай сонце завжди освітлює Україну, нехай в ній живеться тепло, світло і затишно.

***

Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

***

Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, що символізує те, що ми всі – це один народ, і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

День Соборності України 2024 / Фото Telegraf

День Соборності України 2024 / Фото with_love_card

***

Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Це свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги!

***

Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Нехай любов до рідного краю згуртовує нас в ім’я процвітання демократичної та могутньої України.