Сегодня следует вспомнить о том, как в 1919 году Украина объединилась. Ведь именно тогда был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Поздравление с Днем Соборности Украины подготовил 24 Канал.
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День Соборности Украины: поздравления в стихах
Я співаю про тебе, прекрасна країно,
Де хлібами духмяними вкриті поля,
І про шлях твій до волі, моя Україно,
Незалежна та славна слов'янська земля!
***
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулись до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов'їний твій спів.
Україно, Шевченка надіє,
Мій святий, несплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, державо соборна,
Сонценосна колиско моя!
День Соборности Украины 2024 / Фото "Радио Трек"
***
З Днем Соборності привітаю кожного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
***
Сьогодні українців ми вітаємо
Із Днем Соборності Батьківщини,
Патріотизму, мужності бажаємо,
Щоб вас покинули назавжди війни,
Удачі, радості бажаю, і здоров'я,
Успіхів у житті й у роботі,
Щоб все було просякнуте любов'ю,
Щоб ви жили у злагоді й турботі!
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З’єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
День Соборности Украины 2024 / Фото Андрей Ермоленко
День Соборности Украины: поздравления в прозе
22 января – День Соборности Украины, один из главных праздников. Искренне поздравляю и желаю здоровья и благополучия вашей семьи. Пусть жизнь каждого украинца будет радостной, счастливой и мирной. Пусть солнце всегда освещает Украину, пусть в ней живется тепло, светло и уютно.
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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ, и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать.
День Соборности Украины 2024 / Фото Telegraf
День Соборности Украины 2024 / Фото with_love_card
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Сегодня украинский народ отмечает важную дату своей многовековой истории – День Соборности. Это праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство. Мы еще раз вынуждены бороться за наше единство, независимость и свободу. За время полномасштабной войны, которую развязала Россия, мы доказали, что мы сильная и несокрушимая нация. Держим строй и идём дальше к победе!
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Встретим праздник Соборности с верой в счастливое и мирное будущее нашего государства. Пусть любовь к родному краю сплачивает нас во имя процветания демократической и могущественной Украины.