Сегодня следует вспомнить о том, как в 1919 году Украина объединилась. Ведь именно тогда был провозглашен Акт Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Поздравление с Днем Соборности Украины подготовил 24 Канал.

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День Соборности Украины: поздравления в стихах

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

***

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

День Соборности Украины 2024 / Фото "Радио Трек"

***

З Днем Соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Сьогодні українців ми вітаємо

Із Днем Соборності Батьківщини,

Патріотизму, мужності бажаємо,

Щоб вас покинули назавжди війни,

Удачі, радості бажаю, і здоров'я,

Успіхів у житті й у роботі,

Щоб все було просякнуте любов'ю,

Щоб ви жили у злагоді й турботі!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

День Соборности Украины 2024 / Фото Андрей Ермоленко

День Соборности Украины: поздравления в прозе

22 января – День Соборности Украины, один из главных праздников. Искренне поздравляю и желаю здоровья и благополучия вашей семьи. Пусть жизнь каждого украинца будет радостной, счастливой и мирной. Пусть солнце всегда освещает Украину, пусть в ней живется тепло, светло и уютно.

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Поздравляю с Днем Соборности Украины! Искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все – это один народ, и никакие рубежи не смогут разделить нас. Давайте же никогда, какие бы проблемы нас не ожидали, не будем об этом забывать.

День Соборности Украины 2024 / Фото Telegraf

День Соборности Украины 2024 / Фото with_love_card

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Сегодня украинский народ отмечает важную дату своей многовековой истории – День Соборности. Это праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство. Мы еще раз вынуждены бороться за наше единство, независимость и свободу. За время полномасштабной войны, которую развязала Россия, мы доказали, что мы сильная и несокрушимая нация. Держим строй и идём дальше к победе!

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Встретим праздник Соборности с верой в счастливое и мирное будущее нашего государства. Пусть любовь к родному краю сплачивает нас во имя процветания демократической и могущественной Украины.