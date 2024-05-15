З Міжнародним днем сім'ї: атмосферні картинки-привітання для рідних

Щороку 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Свято запровадила Організація Об'єднаних Націй. Відповідну резолюцію проголосили 20 вересня 1993 року. Подія набула популярності у багатьох країнах світу.

До 2023 року українці відзначали два свята – Міжнародний день сім'ї 15 травня та український День сім'ї або День родини 8 липня. Однак останню дату скасували, оскільки тоді у Росії святкують День сім'ї, любові й вірності.

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Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх з Днем сім'ї. Бажаємо, щоб у кожному домі панували затишок, тепло, сміх, радість та любов. Нехай Господь оберігає ваші родини від зла та різних нещасть, дарує мир та спокій.

День сім'ї 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24

Обирайте з нашої добірки картинку, яка вразила найбільше. Не забудьте сьогодні привітати усіх своїх рідних з таким чудовим святом.