До 2023 року українці відзначали два свята – Міжнародний день сім'ї 15 травня та український День сім'ї або День родини 8 липня. Однак останню дату скасували, оскільки тоді у Росії святкують День сім'ї, любові й вірності.
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Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх з Днем сім'ї. Бажаємо, щоб у кожному домі панували затишок, тепло, сміх, радість та любов. Нехай Господь оберігає ваші родини від зла та різних нещасть, дарує мир та спокій.
День сім'ї 2024: привітання у картинках
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Привітання з Днем сім'ї / Фото LifeStyle 24
Обирайте з нашої добірки картинку, яка вразила найбільше. Не забудьте сьогодні привітати усіх своїх рідних з таким чудовим святом.