До 2023 года украинцы отмечали два праздника – Международный день семьи 15 мая и украинский День семьи 8 июля. Однако последнюю дату отменили, поскольку тогда в России празднуют День семьи, любви и верности.

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Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех с Днем семьи. Желаем, чтобы в каждом доме царили уют, тепло, смех, радость и любовь. Пусть Господь оберегает ваши семьи от зла и различных несчастий, дарит мир и покой.

День семьи 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Поздравления с Днем семьи / Фото LifeStyle 24

Выбирайте из нашей подборки картинку, которая поразила больше всего. Не забудьте сегодня поздравить всех своих родных с таким замечательным праздником.