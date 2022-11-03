Сьогодні ракетні війська та артилерія є грізною вогневою силою Збройних сил України, яка дає можливість здобувати перевагу над нашим ворогом та впевнено стримувати російські війська від їхніх наступів.Також вони забезпечують поразку ворожих угрупувань та рятують життя українським піхотинцям, зазначає 24 канал.

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Історія свята

Ракетні війська й артилерія виконують більшу частину із загального об`єму завдання із вогневого враження супротивника. Вони знешкоджують танку, живу силу, артилерію, авіацію, протитанкові засоби супротивника, об`єкти протиповітряної оборони та інші важливі об'єкти під час проведення бою.

Свято було започатковане у 1997 році Указом тогочасного Президента України. У цей день ми вшановуємо пам’ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну та висловлюємо подяку тим, хто боронить її зараз від російських загарбників.

Картинки-привітання з Днем ракетних військ та артилерії

День ракетних військ і артилерії – картинки / Фото "Ukrmedia"

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії / Фото "Яворів інфо"

День ракетних військ і артилерії – картинки-привітання /Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ракетних військ і артилерії / Фото "НВ"

Чудові картинки з Днем ракетних військ і артилерії / Фото з відкритих джерел

Привітання у картинках з Днем ракетних військ і артилерії / Фото "НВ"

День ракетних військ і артилерії – привітання для рідних / Фото з відкритих джерел

Картинки з Днем ракетних військ і артилерії / Фото "НВ"