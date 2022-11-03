Сегодня ракетные войска и артиллерия являются грозной огневой силой Вооруженных сил Украины, которая дает возможность получать преимущество над нашим врагом и уверенно сдерживать российские войска от их наступлений. Также они обеспечивают поражение вражеских группировок и спасают жизнь украинским пехотинцам, отмечает 24 канал.

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История праздника

Ракетные войска и артиллерия выполняют большую часть из общего объема задания по огневому впечатлению противника. Они обезвреживают танк, живую силу, артиллерию, авиацию, противотанковые средства противника, объекты противовоздушной обороны и другие важные объекты во время проведения боя.

Праздник был начат в 1997 году Указом тогдашнего Президента Украины. В этот день мы чтим память погибших воинов, отдавших свою жизнь за нашу Украину и благодарим тех, кто защищает ее сейчас от российских захватчиков.

Картинки-поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии - картинки / Фото "Ukrmedia"

Поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии / Фото "Яворов инфо"

День ракетных войск и артиллерии – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии / Фото "НВ"

Замечательные картинки с Днем ракетных войск и артиллерии / Фото из открытых источников

Поздравления в картинках с Днем ракетных войск и артиллерии / Фото "НВ"

День ракетных войск и артиллерии – поздравления для родных / Фото из открытых источников

Картинки с Днем ракетных войск и артиллерии / Фото "НВ"