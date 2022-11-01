Всем нам нужно немного вдохновения и мотивации, когда мы устаем. Чтобы придать осенним дням более яркие цвета и избавиться от монотонности рабочих дней, мы подготовили для вас список дел, как провести последний месяц осени незабываемо и атмосферно, отмечает 24 канал.

Читайте также Поздравления с днем рождения отцу: теплые открытки и искренние слова для самого родного

Приготовить тыквенный крем-суп

В ноябре следует использовать осенний урожай по максимуму. Тыква – это осенний продукт, с помощью которого можно приготовить множество вкусных блюд: кексы, салаты, вкусные напитки, десерты. Но осенним хитом является тыквенный крем-суп.

Всем любителям тыквы предлагаем рецепт вкусного крем-супа, который вы найдете по ссылке .

Тыквенный крем-суп, который следует приготовить осенью / Фото "Canva"

Увидеть невероятные виды осенних Карпат

Ни для кого не секрет, что наши Карпаты очень живописны, особенно их красота очаровывает когда видишь желто-багровые вершины. Не важно поедете ли вы в выходные, или решите пойти в многодневный поход с рюкзаком – горы обязательно изменят ваше сердце и вам захочется возвращаться туда снова и снова.

Посетить осенние Карпаты / Фото "РБК-Украина"

Осень – это самое романтичное время года. Так что стоит спланировать свою поездку так, что иметь возможность прогуляться по красивым местам. Возможно вам даже посчастливится найти грибы, которых очень много в это время года.

Прокатиться на подъемнике, попить чаю на вершине, купить красивые аутентичные сувениры, познакомиться с культурой карпатского края, сделать красивую фотосессию. Не важно, что вы выберете, а важно – что вы уделите время себе и своим родным. Ведь горы вдохновляют, восстанавливают наши эмоциональные силы и дарят позитивный настрой.

Прочитать книгу

Осень – это отличная пора для чтения книг. Заворачиваясь в теплый плед, попивая ароматный чай, особенно атмосферно листать страницы книги. Кое-кто выбирает романтические истории, кто-то книгу о психологии, а кто-то выбирает книги, на страницах которых живет осень: мрачная и холодная, сладкая или терпкая, со своими заботами и настроением.

Интересный список дел на осень / Фото Unsplash

Если вы хотите прочитать книгу, которая поможет вам полностью погрузиться и ощутить осень, то предлагаем вам подборку таких книг:

О. Генри "Последний лист";

Гао Синцзянь "Осенние цветы";

Надежда Гребиш "Теплые истории к кофе" и "Теплые истории к шоколаду";

Звонка Матияш "Реквием для ноября";

Ошо "Жизнь. Любовь. Смех";

Рэй Брэдбери "Лекарство от меланхолии".

Испечь осенний десерт

Шарлток – это один из самых известных десертов осени. Этот десерт нравится многим из-за своей простоты и нежного вкуса. Для его приготовления не требуется много времени и усилий. Вам понадобится только мука, яйца, яблоки и сахар.

Как приготовить традиционный осенний десерт – читайте в нашем рецепте по ссылке .

Шарлотка – самый известный осенний десерт / Фото из открытых источников

Весь день смотреть фильмы

Осенью по-особому хочется уюта и объятий. Лучшая идея – провести приятный день, просматривая интересные фильмы. Они ведь всегда положительно влияют на наше настроение и помогают отдохнуть от рутинных дел.

Список интересных фильмов на осень / Фото "Canva"

Классикой для осени есть романтические и атмосферные истории. Предлагаем вам просмотреть следующие фильмы:

"Сладкий ноябрь" (2001);

"Осень в Нью-Йорке" (2000);

"Улыбка Моны Лизы" (2004);

"Умник Уилл Гантинг" (1997);

"Однажды" (2007).

Купить хороший вязаный свитер

Самая актуальная покупка осенью – это мягкий и вязаный свитер, который будет согревать вас с наступлениями холодов. Также он подчеркнет вашу индивидуальность и будет выделяться на фоне других образов. Такой свитер обеспечит вам комфортность и теплоту, особенно, какой вы выберите универсальный overzise размер.

Вязаный свитер согреет вас в холодное время года / Фото Unsplash

Провести день с собой

Подарите себе день, который вы проведете наедине с собой. Побудьте без телефона, телевизора и будничных дел. Если любите, то запишитесь в сало красоты или SPA. Сходите в кафе и закажите любимую еду или театр, чтобы посмотреть интересное представление. Устройте романтический ужин при свечах или наберите горячую ванну и включите любимую музыку.

Советы, как провести последний месяц осени / Фото Unsplash

Также можете погулять по парку, покормить белочок и насладиться в последние осенние дни. Ведь всем нам нужно время для восстановления и отдыха, потому что когда мы научимся любить себя, тогда любить и уважать нас будут ближние.

Составить план на зиму

К концу 2022 года осталось всего 2 месяца. Это отличное время, чтобы завершить свои предыдущие цели и написать новые.

Хотя этот год является одним из самых сложных и трудных для всех украинцев, это не повод сдаваться и отказываться от своих мечтаний. Впереди нас ожидает победа и новые большие планы и цели, поэтому берите ручку и блокнот и записывайте все, что хотите достичь этой зимой и в следующем году.

Дела, которые нужно сделать до конца осени / Фото Unsplash

Поскольку говорят, что первый шаг к осуществлению мечтаний и реализации своих целей – это записывать их. Пусть ваш список состоит из многих пунктов, потому что каждый из нас заслуживает того, чтобы быть счастливым и реализованным в своей жизни.