Усім нам треба трішки натхнення й мотивації, коли ми втомлюємося. Щоб надати осіннім дням яскравіших кольорів і позбутися від монотонності робочих днів, ми підготували для вас список справ, як провести останній місяць осені незабутньо та атмосферно, зазначає 24 канал.

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Приготувати гарбузовий крем-суп

У листопаді варто використовувати осінній врожай по максимуму. Гарбуз – це осінній продукт за допомогою якого можна приготувати безліч смачних страв: кекси, салати, смачні напої, десерти. Але осіннім хітом є гарбузовий крем-суп.

Усім любителям гарбуза пропонуємо рецепт смачнющого крем-супу, який ви знайдете за посиланням.

Гарбузовий крем-суп, який варто приготувати осінню / Фото "Canva"

Побачити неймовірні краєвиди осінніх Карпат

Ні для кого не секрет, що наші Карпати є дуже мальовничими, особливо їхня краса зачаровує коли бачиш жовто-багряні вершини. Не важливо чи ви поїдете у вихідні, чи вирішите піти у кількаденний похід з рюкзаком – гори обов'язково змінять ваше серце і вам захочеться повертатися туди знову і знову.

Відвідати осінні Карпати / Фото "РБК-Україна"

Осінь – це найромантичніша пора року. Тож варто спланувати свою поїздку так, що мати можливість прогулятися красивими місцями. Можливо вам навіть пощастить знайти гриби, яких є дуже багато у цю пору року.

Покататися на підйомнику, попити чаю на вершині, купити гарні автентичні сувеніри, познайомитися з культурою карпатського краю, зробити красиву фотосесію. Не важливо що ви оберете, а важливо – що ви приділити час собі та своїм рідним. Адже гори надихають, відновлюють наші емоційні сили та дарують позитивний настрій.

Прочитати книгу

Осінь – це чудова пора для читання книг. Загортаючись у теплий плед попиваючи ароматний чай, особливо атмосферно гортати сторінки книги. Дехто обирає романтичні історії, хтось книгу про психологію, а хтось обирає книги, на сторінках яких живе осінь: похмура і холодна, солодка чи терпка, зі своїми турботами та настроєм.

Цікавий список справ на осінь / Фото Unsplash

Якщо ви хочете прочитати книгу, яка допоможе вам повністю зануритися та відчути осінь, то пропонуємо вам добірку таких книг:

О. Генрі "Останній листок";

Гао Сінцзянь "Осінні квіти";

Надійка Гребіш "Теплі історії до кави" та "Теплі історії до шоколаду";

Дзвінка Матіяш "Реквієм для листопаду";

Ошо "Життя. Любов. Сміх";

Рей Бредбері "Ліки від меланхолії".

Спекти осінній десерт

Шарлтока – це один з найбільш відомих десертів осені. Цей десерт подобається багатьом через свою простоту та ніжний смак. Для його приготування не треба багато часу й зусиль. Вам знадобиться лише борошно, яйця, яблука і цукор.

Як приготувати традиційний осінній десерт – читайте у нашому рецепті за посиланням.

Шарлотка – найвідоміший осінній десерт / Фото з відкритих джерел

Увесь день дивитися фільми

Осінню по-особливому хочеться затишку та обіймів. Найкраща ідея – це провести приємний день, переглядаючи цікаві фільми. Адже вони завжди позитивно впливають на наш настрій та допомагають відпочити від рутинних справ.

Список цікавих фільмів на осінь / Фото "Canva"

Класикою для осені є романтичні та атмосферні історії. Тож пропонуємо вам переглянути такі фільми:

"Солодкий листопад" (2001);

"Осінь у Нью-Йорку" (2000);

"Посмішка Мони Лізи" (2004);

"Розумник Вілл Гантінґ" (1997);

"Одного разу" (2007).

Купити гарний в'язаний светр

Найактуальніша покупка осінню – це м'який й в'язаний светр, який буде вас зігрівати з настаннями холодів. Також він гарно підкреслить вашу індивідуальність та виділятиметься на тлі інших образів. Такий светр забезпечить вам комфортність та теплоту, особливо, який ви оберете універсальний overzise розмір.

В'язаний светр зігріє вас у холодну пору року / Фото Unsplash

Провести день із собою

Подаруйте собі день, який ви проведете наодинці із собою. Побудьте без телефону, телевізора й буденних справ. Якщо любите, то запишіться у сало краси чи у SPA. Сходіть у кафе та замовте улюблену їжу чи у театр, щоб подивитися цікаву виставу. Влаштуйте собі романтичну вечерю при свічках чи наберіть гарячу ванну й увімкніть улюблену музику.

Поради, як провести останній місяць осені / Фото Unsplash

Також можете погуляти парком, погодувати білочок й насолодитися останніми осінніми днями. Адже усім нам треба час для відновлення та відпочинку, бо коли ми навчимося любити себе, то тоді любити й поважати нас будуть ближні.

Скласти план на зиму

До закінчення 2022 року залишилося всього 2 місяці. Це чудовий час, щоб завершити свої попередні цілі й написати нові.

Хоч цей рік є одним з найскладніших та найважчих для усіх українців, це не привід здаватися й відмовлятися від своїх мрій. Попереду нас очікує перемога та нові великі плани й цілі, тож беріть ручку і блокнот та записуйте усе те, що хочете досягти цієї зими та наступного року.

Справи, які треба зробити до кінця осені / Фото Unsplash

Оскільки кажуть, що перший крок для здійснення мрій та реалізації своїх цілей – це записування їх. Нехай ваш список складається із багатьох пунктів, бо кожен з нас заслуговує на те, щоб бути щасливим та реалізованим у своєму житті.