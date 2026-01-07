З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям, колегам і знайомим, хто працює в IT-сфері.
Міжнародний день програміста 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем програміста! Нехай написання програм вдається тобі легко і просто, а кожен робочий день буде вдалим і продуктивним! Бажаю тобі фінансового добробуту, постійного самовдосконалення та успіху в програмуванні!
***
Надсилаю тобі привітання з Днем програміста! Бажаю реалізації всіх мрій, проєктів, успішних перспектив, взаємних почуттів, душевних розмов, кар'єрного росту і слави. Нехай життя розв'язує проблеми на одному диханні, загартовуючи і мотивуючи.
Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Найгеніальнішого програміста вітаємо,
Нових відкриттів і перемог бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Посидючість, наполегливість хай допомагають.
Здоров'я міцного тобі бажаємо,
Нехай вірус знищить всі негоди,
Нехай життя завжди радує тебе,
Нехай доля дарує нагороди.
***
Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю тебе нині
З Днем всіх програмістів!
Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код твого життя був злагодженим і точним, кохання було захищене надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, удача і добробут.
***
Зі святом тебе, програмісте! Нехай у робочому колективі панують позитив і взаєморозуміння. Бажаю рости, стрімко розвиватися в улюбленій справі, досягати високих цілей і бути справжнім гуру у своїй сфері. Бажаю високих доходів, міцного здоров'я та неймовірної удачі!
Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю.
Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі, не буде горя.
***
З Днем програміста
Тебе вітаю,
Програмам твоїм
Просування бажаю.
Успіху бажаю тобі і удачі,
Бажаю, щоб став ти
За Біла Гейтса багатшим.
До успіху бажаю
Знайти тобі шлях,
Новою програмою
Світ перевернути.
Коли святкують День програміста в Україні 2026?
- Раніше українські IT-фахівці неофіційно святкували своє свято на 256-й день року. Він зазвичай припадав на 12 або 13 вересня. Однак ця традиція мала російське походження, адже саме в країні-агресорі цей день закріплений на державному рівні. У межах політики дерусифікації Україна вирішила встановити власну офіційну дату.
- Так, у грудні 2025 року Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення нового професійного свята – Дня програміста. Відтепер українські фахівці IT-сфери матимуть свій офіційний день щороку 7 січня.
