З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним, друзям, колегам і знайомим, хто працює в IT-сфері.

Міжнародний день програміста 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем програміста! Нехай написання програм вдається тобі легко і просто, а кожен робочий день буде вдалим і продуктивним! Бажаю тобі фінансового добробуту, постійного самовдосконалення та успіху в програмуванні!

***

Надсилаю тобі привітання з Днем програміста! Бажаю реалізації всіх мрій, проєктів, успішних перспектив, взаємних почуттів, душевних розмов, кар'єрного росту і слави. Нехай життя розв'язує проблеми на одному диханні, загартовуючи і мотивуючи.

Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Найгеніальнішого програміста вітаємо,

Нових відкриттів і перемог бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Посидючість, наполегливість хай допомагають.

Здоров'я міцного тобі бажаємо,

Нехай вірус знищить всі негоди,

Нехай життя завжди радує тебе,

Нехай доля дарує нагороди.

***

Хай береже тебе доля,

Життя шлях хай буде чистим.

Вітаю тебе нині

З Днем всіх програмістів!

Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код твого життя був злагодженим і точним, кохання було захищене надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, удача і добробут.

***

Зі святом тебе, програмісте! Нехай у робочому колективі панують позитив і взаєморозуміння. Бажаю рости, стрімко розвиватися в улюбленій справі, досягати високих цілей і бути справжнім гуру у своїй сфері. Бажаю високих доходів, міцного здоров'я та неймовірної удачі!

Привітання з Днем програміста 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Ти по життю оптиміст.

Знаєш, як і що виправити.

Ти великий програміст,

І тебе я вітаю.

Хай все ладнається завжди,

І програми не підводять,

Не горять нехай дроти,

І взагалі, не буде горя.

***

З Днем програміста

Тебе вітаю,

Програмам твоїм

Просування бажаю.

Успіху бажаю тобі і удачі,

Бажаю, щоб став ти

За Біла Гейтса багатшим.

До успіху бажаю

Знайти тобі шлях,

Новою програмою

Світ перевернути.

Коли святкують День програміста в Україні 2026?

Раніше українські IT-фахівці неофіційно святкували своє свято на 256-й день року. Він зазвичай припадав на 12 або 13 вересня. Однак ця традиція мала російське походження, адже саме в країні-агресорі цей день закріплений на державному рівні. У межах політики дерусифікації Україна вирішила встановити власну офіційну дату.

Так, у грудні 2025 року Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення нового професійного свята – Дня програміста. Відтепер українські фахівці IT-сфери матимуть свій офіційний день щороку 7 січня.

