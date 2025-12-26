Днями Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення нового професійного свята – Дня програміста. Відтепер фахівці IT-сфери матимуть свій офіційний день щороку 7 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Яке свято будуть святкувати в Україні 7 січня?

Раніше українські IT-фахівці неофіційно святкували своє свято на 256-й день року. Він зазвичай припадав на 12 або 13 вересня. Однак ця традиція мала російське походження, адже саме в країні-агресорі цей день був закріплений на державному рівні. У межах політики дерусифікації та відмови від спільних із країною-агресором дат, Україна вирішила встановити власну офіційну дату.

В Указі Президента наголошується на критично важливій ролі IT-галузі в сучасній Україні. Сьогодні програмісти – фахівці, що забезпечують кібербезпеку країни, розробляють інноваційні системи для ЗСУ та працюють над цифровою трансформацією держави, зокрема, розвитком сервісу "Дія".

День програміста – 7 січня / Фото Freepik

Чому День програміста саме 7 січня?