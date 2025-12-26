Днями Кабінет Міністрів України погодив проєкт Указу Президента про встановлення нового професійного свята – Дня програміста. Відтепер фахівці IT-сфери матимуть свій офіційний день щороку 7 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Яке свято будуть святкувати в Україні 7 січня?
Раніше українські IT-фахівці неофіційно святкували своє свято на 256-й день року. Він зазвичай припадав на 12 або 13 вересня. Однак ця традиція мала російське походження, адже саме в країні-агресорі цей день був закріплений на державному рівні. У межах політики дерусифікації та відмови від спільних із країною-агресором дат, Україна вирішила встановити власну офіційну дату.
В Указі Президента наголошується на критично важливій ролі IT-галузі в сучасній Україні. Сьогодні програмісти – фахівці, що забезпечують кібербезпеку країни, розробляють інноваційні системи для ЗСУ та працюють над цифровою трансформацією держави, зокрема, розвитком сервісу "Дія".
День програміста – 7 січня / Фото Freepik
Чому День програміста саме 7 січня?
- Дату 7 січня для Дня програміста обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день у світі вже понад 15 років відзначають Міжнародний день програміста.
- Наша редакція поспілкувалася з представниками IT Ukraine Association, яка вже кілька років поспіль пропонувала змінити дату святкування. За словами асоціації, відмова від 12 вересня є важливим сигналом, адже цей день закріплений саме в російському контексті.
Ми подали звернення щодо офіційного визнання 7 січня Днем програміста. Понад 80% ІТ-фахівців підтримують цю ініціативу. Розуміємо, що під час війни уряд має безліч пріоритетів, і як тільки буде прогрес – ми повідомимо,
– зауважили в IT Ukraine Association.
- Для українських ІТ-фахівців зміна дати свого свята є можливістю підкреслити свою ідентичність і водночас зробити крок до глобальної спільноти, де професійні традиції формуються на спільних цінностях, а не на чужих наративах.