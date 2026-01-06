Як з'явився День прибирання ялинки та чому саме 6 січня варто звільнити оселю від святкового дерева – розповідає 24 Канал з посиланням на People.

Що відомо про День прибирання ялинки 2026?

У західній християнській традиції існує поняття Дванадцятої ночі. Вона зазвичай припадає на вечір 5 або 6 січня. Це період, який триває рівно 12 днів від Різдва, 25 грудня, до Водохреща. Вважається, що саме 6 січня завершує сезон різдвяно-новорічних свят. У цей день заведено згадувати прихід трьох волхвів до немовляти Ісуса, що символізує явлення Христа людям.

З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата 6 січня набула ще більшого значення. Тепер саме сьогодні українці святкують Богоявлення та Водохреще. За традицією, це останнє велике свято різдвяного циклу. Після освячення води святкування завершуються, і господарі починають прибирати дідухи та ялинки, готуючи оселю до звичного робочого ритму.

Коли треба прибрати ялинку / Фото Freepik

Що означає, якщо впала новорічна ялинка?