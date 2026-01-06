Як з'явився День прибирання ялинки та чому саме 6 січня варто звільнити оселю від святкового дерева – розповідає 24 Канал з посиланням на People.
Не пропустіть Що категорично не можна робити на Водохреще 2026: важливі заборони й прикмети свята
Що відомо про День прибирання ялинки 2026?
У західній християнській традиції існує поняття Дванадцятої ночі. Вона зазвичай припадає на вечір 5 або 6 січня. Це період, який триває рівно 12 днів від Різдва, 25 грудня, до Водохреща. Вважається, що саме 6 січня завершує сезон різдвяно-новорічних свят. У цей день заведено згадувати прихід трьох волхвів до немовляти Ісуса, що символізує явлення Христа людям.
З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дата 6 січня набула ще більшого значення. Тепер саме сьогодні українці святкують Богоявлення та Водохреще. За традицією, це останнє велике свято різдвяного циклу. Після освячення води святкування завершуються, і господарі починають прибирати дідухи та ялинки, готуючи оселю до звичного робочого ритму.
Коли треба прибрати ялинку / Фото Freepik
Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.
А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату та виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Що означає, якщо впала новорічна ялинка?
Згідно з народними прикметами, така подія зазвичай попереджає про можливі випробування або негаразди у майбутньому році. Наші предки часто вірили, що ялинка гостро відчуває напружену атмосферу в домі та реагує на приховані конфлікти між людьми. Саме тому її падіння може бути сигналом до того, що родині варто припинити суперечки та шукати примирення, зазначає дослідник Валерій Войтович у праці "Українська міфологія".
Особливу увагу в таких випадках традиційно приділяють розбитим прикрасам. Так, велика кількість скляних уламків на підлозі може засмутити, але народна мудрість нагадує, що посуд б'ється на щастя. Водночас розбиті іграшки можуть сприяти очищенню простору від старих речей та звільненню місця для чогось нового.