Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру у вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

Ось і прийшло в кожен дім чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться всім побажати миру, доброти, чесності і справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Бажаю, щоб в цей світлий день вас оточували рідні люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом!

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!

Нехай Господнє Хрещення у хату

Принесе вам щастячка багато,

Розбурхає у кожному надії,

А щастям і добром весь дім засіє,

Нехай водиця вас окропить любов'ю,

А діточкам та дорослим подарує здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

