У цей день наші предки ходили освячувати воду в церквах. Про Дні ангела й інші свята 19 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на січень 2026 року

День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського

Він народився в Єгипті. Після смерті батьків Макарій роздав майно нужденним і обрав шлях відлюдництва. Вже у 30 років святого почали називати "юнаком-старцем" за його глибоку мудрість. Що цікаво, Господь дарував йому велику силу зцілення хворих і воскресіння померлих. Втім, Макарій не хотів слави, тому, щоб уникнути людської похвали, викопав печеру, де ховався для молитви. Під час гонінь єретики вислали старця на язичницький острів. Там він молитвою зцілив дочку жерця і навернув усіх жителів у християнство. Макарій відійшов у вічність у віці 97 років.

Хто святкує День ангела 19 січня?

За новоюліанським календарем, 19 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

Що ще відзначають?