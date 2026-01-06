Традиційно Хрещення Господнє святкують 6 січня за новоюліанським календарем. Що не можна робити на Водохреще 2026 – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на Водохреще – 2026?

Насамперед вірянам варто подбати про свій духовний стан у день Хрещення Господнього. Так, християнам суворо заборонено сваритися, лаятися та думати про погане, адже будь-який негатив у цей час має подвійну силу. Також не слід плакати чи сумувати, оскільки існує повір'я, що проведене у сльозах свято віщує нещасний рік.

До того ж ПЦУ та народні традиції застерігають від ворожіння чи спроб "зазирнути" у майбутнє. Річ у тім, що подібні дії вважаються великим гріхом у день, коли освячується вся водна стихія.

Побутові справи цього дня також краще відкласти, аби не зруйнувати святість моменту. Крім цього, на Водохреще не рекомендується прати, прибирати чи виносити сміття, адже такими діями можна випадково "змити" або винести з дому власне щастя й добробут.

Не менш важливою є заборона на рукоділля. Адже вишивання, шиття чи в'язання на Хрещення Господнє вважаються небезпечними, бо можуть "заплутати" долю або навіть скоротити тривалість життя.

Щоб не накликати на себе фінансові труднощі, які можуть тривати весь наступний рік, категорично не рекомендується позичати гроші в борг. Також у цей день не варто обмінюватися дорогими подарунками, аби не зміщувати фокус з духовного на матеріальне.

