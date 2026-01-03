Втім, не всі знають, що церковний статут передбачає кілька етапів цього таїнства та особливі правила поводження з освяченою водою, аби вона не втратила своїх властивостей протягом року. Детальніше про це – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
Коли святять воду?
Згідно з церковною традицією, чин великого освячення води відбувається двічі. Вперше це роблять у Водохресний Святвечір, 5 січня, безпосередньо після святкової літургії у храмах. Саме в цей час віряни можуть забрати додому освячену священниками воду.
Друге освячення припадає на свято Богоявлення – 6 січня за новоюліанським календарем. Особливістю цього дня є те, що священники виходять до відкритих водойм. Вони освячують воду безпосередньо в ополонках, куди за давньою традицією всі охочі можуть зануритися.
Як правильно зберігати освячену воду?
- Освячена вода вважається великою святинею, тому поводження з нею потребує особливої уваги. Після завершення чину освячення віряни традиційно приносять воду до своїх осель, де її рекомендується зберігати виключно у скляному посуді.
- Найкращим місцем для цього вважається куточок поруч із домашніми іконами.
- За церковною практикою таку воду заведено пити невеликими ковтками натщесерце протягом усього року. Вважається, що за дбайливого зберігання вона не втрачає своєї свіжості та сили до наступного свята Богоявлення, символізуючи очищення та духовне оновлення.