Втім, не всі знають, що церковний статут передбачає кілька етапів цього таїнства та особливі правила поводження з освяченою водою, аби вона не втратила своїх властивостей протягом року. Детальніше про це – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Дивіться також Чи є піст перед Святвечором напередодні Водохреща 2026: це важливо знати

Коли святять воду?

Згідно з церковною традицією, чин великого освячення води відбувається двічі. Вперше це роблять у Водохресний Святвечір, 5 січня, безпосередньо після святкової літургії у храмах. Саме в цей час віряни можуть забрати додому освячену священниками воду.

Друге освячення припадає на свято Богоявлення – 6 січня за новоюліанським календарем. Особливістю цього дня є те, що священники виходять до відкритих водойм. Вони освячують воду безпосередньо в ополонках, куди за давньою традицією всі охочі можуть зануритися.

Коли святять воду / Фото Pinterest

Як правильно зберігати освячену воду?