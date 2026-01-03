Впрочем, не все знают, что церковный устав предусматривает несколько этапов этого таинства и особые правила обращения с освященной водой, чтобы она не потеряла своих свойств в течение года. Подробнее об этом – пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "Украинские традиции".
Когда святят воду?
Согласно церковной традиции, чин великого освящения воды происходит дважды. Впервые это делают в Крещенский Святвечер, 5 января, непосредственно после праздничной литургии в храмах. Именно в это время верующие могут забрать домой освященную священниками воду.
Второе освящение приходится на праздник Богоявления – 6 января по новоюлианскому календарю. Особенностью этого дня является то, что священники выходят к открытым водоемам. Они освящают воду непосредственно в прорубях, куда по давней традиции все желающие могут окунуться.
Как правильно хранить освященную воду?
- Освященная вода считается большой святыней, поэтому обращение с ней требует особого внимания. После завершения чина освящения верующие традиционно приносят воду в свои дома, где ее рекомендуется хранить исключительно в стеклянной посуде.
- Лучшим местом для этого считается уголок рядом с домашними иконами.
- По церковной практике такую воду принято пить небольшими глотками натощак в течение всего года. Считается, что при бережном хранении она не теряет своей свежести и силы до следующего праздника Богоявления, символизируя очищение и духовное обновление.