Згідно з повір'ями, саме в цей період пророку Мухаммеду були надіслані перші одкровення Корану. Протягом усього місяця послідовники ісламу відмовляються від їжі, напоїв та розваг у світлий час доби, зосереджуючись на своєму внутрішньому світі. З нагоди початку свята 24 Канал підготував привітання з Рамаданом у картинках і прозі.

Початок Рамадану 2026: привітання у картинках і прозі

Рамадан мубарак! Бажаю міцного здоров'я, світлої радості душі, щирих молитов і добрих надій, милосердя та великодушності, незгасною сили віри й любові до близьких, милості Аллаха і благих діянь за покликом серця.

Привітання з Рамаданом 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю вас зі святом Рамадану і хочемо побажати, щоб ваш будинок був повною чашею, щоб вас оточували друзі, і звучав дитячий сміх, щоб всі покоління вашої родини частіше збиралися разом для спілкування. Будьте здорові, улюблені оточуючими, нехай вищі сили завжди ведуть вас по життю.

Привітання з Рамаданом 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Рамаданом! Всім серцем бажаю, щоб пройдений шлях дав зрозуміти, що насправді в житті важливо, а що варто залишити в минулому, бажаю, щоб цей місяць відкрив перед тобою новий шлях до успіху і щастя, бажаю, щоб у твоєму домі завжди лунав щирий сміх добрих гостей і улюблених людей, бажаю постійного духовного зростання і чистих помислів серця.

Привітання з Рамаданом 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Нехай Рамадан подарує сили і терпіння, дозволить звільнити від всього недоброго і свою душу, і своє тіло, і своє життя. Нехай усі твої добрі вчинки, знаки милості і чуйності воздадутся тобі миром, щастям, любов'ю і достатком.

***

Вітаю з великим святом – з Рамаданом! Хай душа буде світлою, думки ясними і добрими, серце люблячим і розуміючим! Цінуйте турботу і підтримку рідних, допомагайте потребує і будьте сильними!

Привітання з Рамаданом 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з початком Рамадану! Нехай в житті буде міцна віра, чиста любов і довговічне щастя. Бажаю зберегти все те, чим дорожите і що цінуєте. Вдалих днів, добрих людей на життєвому шляху і поваги оточення.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок і HappyB.