Головна особливість цього періоду полягає в тому, що його дати постійно змінюються і не збігаються з тогорічними. Це відбувається тому, що ісламський календар орієнтується виключно на рух Місяця. У зв'язку з цим, початок посту щороку зміщується приблизно на півтора тижня назад, поступово проходячи через усі пори року, пише History. Коли почнеться Рамадан у 2026 році – читайте далі в матеріалі.
Коли почнеться Рамадан у 2026 році?
У 2026 році священний місяць Рамадан настане взимку. За попередніми підрахунками, першим днем посту стане середа, 18 лютого. Це означає, що віряни почнуть виконувати спеціальні вечірні молитви вже після заходу сонця у вівторок, 17 лютого.
Для багатьох це хороша новина, адже постити взимку фізично легше. Через те, що дні коротші, час утримання від їжі та води минає значно швидше, а прохолодна погода допомагає вірянам менше відчувати спрагу.
Завершиться цей особливий місяць орієнтовно ввечері 19 березня. Одразу після цього настане одне з двох найбільших свят в ісламі – свято розговіння, відоме як Ураза-байрам або Ід аль-Фітр. У 2026 році воно припадає на 20 березня.
Рамадан 2026 / Фото Freepik
Які традиції Рамадану?
Вважається, що у Рамадан особливо важливо уникати сварок, брехні чи лихослів'я, оскільки справжня мета цього періоду – приборкати власні пристрасті та наблизитися до Всевишнього через терпіння.
Що цікаво, розпорядок дня у цей священний період кардинально змінюється. Так, ранок для мусульман починається ще до сходу сонця з трапези сухур, яка має дати сили організму на весь майбутній день. А вечірній прийом їжі називається іфтаром. Він традиційно розпочинається з молитви.
Особливу атмосферу вечорів створюють колективні молитви Таравіх, які виконуються лише в Рамадан. У цей час мечеті переповнені людьми, які намагаються прочитати або прослухати Коран повністю до завершення місяця, зауважує BBC.
Крім того, у Рамадан заведено займатися благодійністю та бути щедрим до тих, хто опинився у скруті. Так, віряни намагаються робити якомога більше добрих справ, адже вважається, що винагорода за них у цей час багаторазово збільшується.