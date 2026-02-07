Головна особливість цього періоду полягає в тому, що його дати постійно змінюються і не збігаються з тогорічними. Це відбувається тому, що ісламський календар орієнтується виключно на рух Місяця. У зв'язку з цим, початок посту щороку зміщується приблизно на півтора тижня назад, поступово проходячи через усі пори року, пише History. Коли почнеться Рамадан у 2026 році – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Календар свят на лютий 2026-го: чи буде додатковий вихідний на День Валентина

Коли почнеться Рамадан у 2026 році?

У 2026 році священний місяць Рамадан настане взимку. За попередніми підрахунками, першим днем посту стане середа, 18 лютого. Це означає, що віряни почнуть виконувати спеціальні вечірні молитви вже після заходу сонця у вівторок, 17 лютого.

Для багатьох це хороша новина, адже постити взимку фізично легше. Через те, що дні коротші, час утримання від їжі та води минає значно швидше, а прохолодна погода допомагає вірянам менше відчувати спрагу.

Завершиться цей особливий місяць орієнтовно ввечері 19 березня. Одразу після цього настане одне з двох найбільших свят в ісламі – свято розговіння, відоме як Ураза-байрам або Ід аль-Фітр. У 2026 році воно припадає на 20 березня.

Рамадан 2026 / Фото Freepik

Які традиції Рамадану?