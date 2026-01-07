З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Івана у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 7 січня іменини.

День ангела Івана 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Хай в житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!

Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Іване, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

І кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим іменем, що подарували тобі твої батьки.

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Твоє ім'я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лиш одного!

