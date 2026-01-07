З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Івана у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 7 січня іменини.
День ангела Івана 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Іване, вітаю тебе з Днем ангела! Хай в житті тебе чекає щастя й удача, хай шлях твій буде світлим і успішним, нехай душа твоя радіє життю, а серце щиро кохає і робить добрі справи!
***
Дорогий мій друже, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі та твоєму ангелові більше сонячних днів, радості в житті й любові до ближнього свого.
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Іване, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
І кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Іване, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим іменем, що подарували тобі твої батьки.
***
Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24
***
Твоє ім'я Іван – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Івана іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лиш одного!
