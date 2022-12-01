Професійне свято працівників прокуратури було встановлене 2 листопада 2000 року указом тодішнього президента. Дата свята була вибрана не випадково, адже саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України "Про прокуратуру". Тож ми зробили добірку картинок й теплих слів у прозі й віршах, щоб ви могли привітати своїх рідних, друзів чи знайомих з їх святом, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем працівників прокуратури

День працівників прокуратури 2022 – картинки-привітання / Фото "УНІАН"

Картинки-привітання з Днем працівників прокуратури / Фото "УНІАН"

Привітання з Днем працівників прокуратури у картинках / Фото "Главред"

День працівників прокуратури – картинки-привітання / Фото "Телеграф"

Гарні картинки-привітання з Днем працівників прокуратури / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем працівників прокуратури – гарні листівки / Фото "Телеграф"

День працівників прокуратури в Україні – привітання у картинках / Фото з відкритих джерел

День працівників прокуратури – привітання у віршах

Вітаю з Днем прокуратури!

Про успіх ваш ми всі вже чули.

Під силу Вам багато справ,

Ви — справжній професіонал!

Хай вгору йде Ваша кар’єра,

На гарні гроші буде щедра.

Хай щиро поважають люди

І все гаразд в житті хай буде!

***

День прокуратури — свято борців

За справедливість, за чесність судів.

Ми в цей день вітаємо усіх Вас

І побажаємо успіхів і благ!

Щастя бажаємо, терпіння і сил

І підвищення, щоб дав командир,

Щасливі будьте і будьте чесні,

Вас вітаємо від усієї ми душі!

***

Прокурорів привітати

Хочу я в великий день.

І бажаю, щоб для щастя

Стали ви, як та мішень.

Щоб тягар завжди роботи

В дім свій гарний не несли.

І в добробут України

Вклад великий ви внесли.

Хай у справі благородній

Вам, добродії, щастить.

Вмійте завжди цінувати

Кожну дня прекрасну мить.

***

З Днем працівників прокуратури!

Будуть хай швидкими процеси,

Менше слів і більше буде діла,

Так би в Україні всі хотіли.

Від душі бажаємо у свято

Вдачі вам і радості багато,

Зважених і мудрих рішень в справах,

Захищати й відстоювати право!

***

Від Вашої роботи залежить

Верховенство права в країні,

І у Ваших силах підвищити

Довіру громадян у ній.

Бажаємо в роботі Вам мудрості,

Відмінних знань всіх законів,

Бажаємо до самої старості

Щоб був до Вас прихильний Господь!

Привітання з Днем працівників прокуратури України / Фото Canva

Привітання у прозі з Днем працівників прокуратури

Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати суцільного везіння та вдачі у будь-якій справі, вірної інформації та стовідсоткової впевненості для праці, доброго настрою та великої мрії для життя.

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Ти стоїш на сторожі інтересів законів країни й стежиш за тим, щоб все було справедливо і чесно. У твоє професійне свято – День працівників прокуратури України хочу побажати, щоб ти завжди був справедливий, мудрий, чесний в першу чергу перед собою і, звичайно, простого людського щастя і здоров'я. Будь щасливим, коханим та мудрим!

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Вітаю з Днем прокуратури від душі та серця! Бажаю наполегливості, ентузіазму, бадьорості, щастя, радості, особистих перемог та безперервного руху вперед. Нехай щодня буде на радість, а справедливість тріумфує! Зі святом!

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День працівників прокуратури – це свято гідних, справедливих, мудрих та дуже важливих для нашої країни людей. Вітаю з професійним святом і хочу висловити повагу перед вашими найкращими рисами. Бажаю наснаги та сил, гідних колег та цікавих цілей в роботі та житті. Та найголовніше – простого людського щастя!

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Вітаю з Днем працівників прокуратури України! Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили у твої руки. Успіхів у роботі та гарних результатів, добробуту в житті та надлишкових надій!