Профессиональный праздник работников прокуратуры был установлен 2 ноября 2000 года указом тогдашнего президента. Дата праздника была выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1991 году, Верховная Рада приняла закон Украины "О прокуратуре". Поэтому мы сделали подборку картинок и теплых слов в прозе и стихах, чтобы вы могли поздравить своих родных, друзей или знакомых с их праздником, пишет 24 канал.
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Картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры
День работников прокуратуры 2022 – картинки-поздравления / Фото "УНИАН"
Картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры / Фото "УНИАН"
Поздравление с Днем работников прокуратуры в картинках / Фото "Главред"
День работников прокуратуры - картинки-поздравления / Фото "Телеграф"
Хорошие картинки-поздравления с Днем работников прокуратуры / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем работников прокуратуры – красивые открытки / Фото "Телеграф"
День работников прокуратуры в Украине – поздравление в картинках / Фото из открытых источников
День работников прокуратуры – поздравление в стихах
Нет серьезнее структуры,
И не пытайся найти.
Служащих прокуратуры
Сейчас будем поздравить.
Пожелаем вам успехов,
Не боятся никого
И стоят всегда на страже
Только долга своего.
Достижения всех целей
И всегда успешных дел,
Нашкодить, чтобы не смогли вам
Даже то, кто вдруг хотел.
***
Украинских прокуроров
Поздравляем мы сейчас,
В это праздник только счастья
Пожелать хотим для вас!
Пусть дела идут все гладко,
Вам желаем не болеть,
На работе очень сложной
Никогда не вставать!
***
Всех, кому прокуратура,
Сменила дом родной,
Вот души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть закон поможет закон
Победит в борьбе большой.
***
Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
Поздравление с Днем работников прокуратуры Украины / Фото Canva
Поздравления в прозе с Днем работников прокуратуры
Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины и хочу пожелать сплошного везения и нрава по любому делу, верной информации и стопроцентной уверенности в работе, хорошем настроении и большой мечте для жизни.
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Ты стоишь на страже интересов законов страны и следишь за тем, чтобы все было справедливо и честно. В твой профессиональный праздник День работников прокуратуры Украины хочу пожелать, чтобы ты всегда был справедлив, мудр, честен в первую очередь перед собой и, конечно, простого человеческого счастья и здоровья. Будь счастлив, любим и мудр!
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Поздравляю с Днем прокуратуры от души и сердца! Желаю упорства, энтузиазма, бодрости, счастья, радости, личных побед и непрерывного движения вперед. Пусть каждый день будет на радость, а справедливость торжествует! С праздником!
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День работников прокуратуры – это праздник достойных, справедливых, мудрых и очень важных для нашей страны людей. Поздравляю с профессиональным праздником и хочу выразить уважение вашим лучшим качествам. Желаю сил и сил, достойных коллег и интересных целей в работе и жизни. Но самое главное – простого человеческого счастья!
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Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины! Желаю всегда оставаться мощным щитом истины в любом вопросе, а также невозмутимым и непоколебимым профессионалом любых попавших в твои руки дел. Удачи в работе и хороших результатов, благополучия в жизни и избыточных надежд!