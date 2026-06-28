Щоб не накликати на себе й родину неприємності, варто заздалегідь дізнатися, від яких звичних справ цього дня краще відмовитися. Про те, що не можна робити у свято Петра й Павла – розповідає 24 Канал.

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Заборони на Петра й Павла 2026

Найперше правило стосується будь-якої важкої фізичної праці. У День святих Петра і Павла наші предки відкладали в бік сокири, лопати та навіть віники. Річ у тім, що прибирання в хаті, прання чи робота на городі вважалися неповагою до апостолів, тому всі хатні клопоти намагалися завершити напередодні.

Також під заборону потрапляє рукоділля. Люди вірили, що голка з ниткою або спиці в руках на Петра і Павла можуть "зашити" щастя або заплутати людську долю, додавши в життя труднощів.

Окрему увагу цього дня приділяли фінансам. У це свято не варто позичати гроші чи якісь речі сусідам, так само як і брати в них щось у борг. Кажуть, що разом з купленими чи відданими цінностями з дому може піти добробут, а повернути фінансову стабільність потім буде дуже складно.

Небезпечним місцем на Петра і Павла вважали відкриті водойми. Стародавні легенди попереджають, що русалки та інша водяна нечисть у цей період мають особливу силу і можуть затягнути необачного плавця на дно. Тому купання в річках чи озерах краще перенести на інший день. З цієї ж причини народні прикмети радять не ходити 29 червня поодинці в ліс, де можна легко заблукати.

Крім того, категорично не можна сваритися, лихословити, заздрити чи тримати в собі образу, адже будь-який негатив повертається сторицею.

Нагадаємо, що на День Петра і Павла також не можна вінчатись та святкувати весілля. Чому цього не варто робити – читайте в нашому матеріалі.