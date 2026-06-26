Православна Церква України має чіткі правила щодо проведення таїнств у цей день. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Дивіться також Чому люди насправді стукають по дереву "на удачу": це вас точно здивує

Чи можна святкувати весілля або вінчатися на Петра і Павла?

Офіційно вінчати молодят на Петра і Павла священники не будуть. Церква не проводить обряд вінчання під час великих дванадцяти свят, адже вся увага духовенства та вірян має бути зосереджена на молитовному вшануванні святих.

Крім того, святкування весілля зазвичай супроводжується гучним застіллям та веселощами, що суперечить духовному змісту цього дня. Якщо пара все ж вирішить розписатися у РАЦСі, то зробити це можна, але церковне благословення шлюбу доведеться перенести на іншу дату.

Чи можна хрестити дитину у свято Петра і Павла?

Церковні канони дозволяють хрестити дитину або дорослу людину у будь-який день року, без винятків на пости чи великі свята. День Петра і Павла не є перешкодою для цього таїнства. Однак батькам варто заздалегідь узгодити час з місцевим священником.

У такі великі свята храми зазвичай переповнені вірянами, а духовенство проводить тривалі святкові богослужіння, тому графік хрещень може бути зміщений. Натомість пишне святкування хрестин з алкоголем та розвагами Церква рекомендує перенести, або ж провести його скромно та в тихій сімейній атмосфері.

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала, скільки разів можна вінчатися.