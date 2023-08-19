День пасічника в Україні: душевні привітання з цим днем у прозі та віршах

День пасічника – це свято тих, хто займається бджолами та виробництвом меду. Воно припадає на 19 серпня, як і Преображення Господнє. Потрібно привітати цих фахівців.

Перші асоціації, коли чуєш "День пасічника", виникають одразу зі смачним і солодким продуктом. Його додають до випічки, в каші, до інших страв, аби підсолодити. Аби була змога смакувати медом, пасічники багато працюють над цим з бджолами. Привітання з чудовим святом у віршах і прозі зібрав 24 Канал.

Пізнавально Коли відзначатимемо Яблучний Спас: цікава історія й традиції цього дня

Привітання з Днем пасічника віршах

Від всіх хто боїться бджіл, але любить мед,

Від всіх в кого болить горло, але немає власної пасіки,

Від усіх тих, хто знає ціну праці пасічника,

Від усіх медоїдів – Вам велике спасибі.

З професійним святом, з днем пасічника!

Щастя, здоров'я і довголіття!

***

З Днем пасічника України!

Трудіться довго і щасливо!

Хай плоди праці прибуток принесуть,

А бджоли якомога більше меду запасуть!

***

Солодка твоя робота, ще й – корисна.

Чисте повітря, природа,

Бджоли дзижчать жваві…

Поставляєш дітям, дорослим

Дуже цінний ти продукт,

Бачив ранкові роси й у цвіту красивий луг.

Пасічник, нехай прийде

До тебе радість і успіх,

Солодке життя буде, як мед,

Ну а ти – щасливіше всіх!

***

З Днем пасічника України!

Ви нам готуєте прекрасний врожай!

Адже мед – природні вітаміни,

Що ними славиться наш край!

Медок нехай буде ароматний, солодкий,

І праця твоя нехай винагороджується сповна!

На пасіці нехай панує порядок,

Тобі, наш пасічник, повага і шана!

***

День пасічника! Вітаємо всіх господарів!

Нехай в Україні буде смачний мед!

Працювати з насолодою бажаємо,

Нехай бджола вам користь принесе!

***

Вітаємо з Днем бджолярства,

Тобі щороку побажаємо

щоб меди медились,

щоб рої роїлись,

а пасічники не журились.

***

Я на пасіку піду,

Бджоляра я знайду

Його зі святом привітаю,

Багато меду побажаю!

Хай сяє Україна,

Нехай буде непереможна,

І поля, нехай цвітуть,

Багато меду нам дадуть!

***

Над квітучим садом –

Дзвін гостей бджолиних,

Поруч із квітками –

Комах жовто-спинних.

Трударі літають

Від квітки до квітки,

І нектар збирають

Годувати діток.

У вулику самому

Він переробиться,

І медом до дому

До нас заявиться!

Зі святом, дорогі пасічники!

Привітання з Днем пасічника у прозі

Вітаю з Днем пасічника України! Бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду й незліченних солодких моментів в житті! Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями й прекрасними результатами, щедрим медовим врожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі й серця!

***

Шановні пасічники! Сьогодні ваше професійне свято – День Пасічника України. Як відомо, кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках України сьогодні працює близько п'яти мільйонів бджолиних сімей. Як казав Віктор Гюго: "Життя – квітка, кохання – мед з неї". Випиймо за те, щоб кожен з нас на своїй дачній або присадибній ділянці завів бджіл і став пасічником! Зі святом вас!

***

Пасічник, спасибі за допомогу, надану сім’ям смугастих трудівників, які дарують нам чудодійний продукт – мед! Нехай у День пасічника України твій дім, наче вулик, буде сповнений добрими гостями й коханими людьми, а поздоровлення і тости у твою честь нехай звучать, ніби мелодійне щебетання підопічних!

***

Вітаємо всіх українців з Днем пасічника! Нехай це свято стане приводом насолодитися в'язким солодким ароматом цілющого меду і подарувати слова подяки всім, хто трудиться для того, щоб бджолині сім’ї з максимальним комфортом виконували свою роботу – сумлінним пасічникам.

***

Бажаємо вам достатку завжди,

Не старять нехай роки, які перед біжать.

Нехай солодким буде життя, як мед,

Дивіться в житті тільки вперед!

***

День пасічника! Вітаємо всіх господарів!

Нехай в Україні буде смачний мед!

Працювати з насолодою бажаємо,

Нехай бджола вам користь принесе!

***

Мій вірний друг. У твоє професійне свято – День Пасічника бажаю тобі смачного меду, не кусючих бджіл, любові до життя і багато веселощів, люблять дітей і вдячних онуків, хай мед буде тобі цілющим! Зі святом тебе!

***

Пасічник, спасибі за допомогу, надану сім'ям смугастих трудівників, які дарують нам чудодійний продукт – мед! Нехай у День пасічника України твій дім, наче вулик, буде сповнений добрими гостями й коханими людьми, а привітання й тости у твою честь нехай звучать, ніби мелодійне щебетання підопічних!

***

Вся Україна сьогодні розцвіла строкатими ярмарками, адже всі святкують День пасічника! Усюди мед в прозорих чашах манить чудовим ароматом, а бджолярі закликають народ скоріше випробувати цілющу смакоту нового врожаю! Нехай веселощі й радість разом з медовою солодкістю наповнюють це свято!

***

Спасибі вам, шановні пасічники, що працюєте нарівні зі своїми підопічними, щоб забезпечити всю країну цілющим, солодким, духмяним ласощами! У ваше професійне свято ми присвячуємо вам тости, теплі слова, добрі побажання плідних і довгих років життя, щастя і міцного здоров'я!

***

Пасічники, ваш професійний день ми хочемо подякувати вас за внесок у здоров'я всього народу, яке зміцнюється подарованими співпрацею людини й комахи продуктами – чудесним медом, прополісом. Допомагайте і далі природі створювати ці цілющі солодощі, адже бджолам без вашої підтримки не впоратися!