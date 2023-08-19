Перші асоціації, коли чуєш "День пасічника", виникають одразу зі смачним і солодким продуктом. Його додають до випічки, в каші, до інших страв, аби підсолодити. Аби була змога смакувати медом, пасічники багато працюють над цим з бджолами. Привітання з чудовим святом у віршах і прозі зібрав 24 Канал.
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Привітання з Днем пасічника віршах
Від всіх хто боїться бджіл, але любить мед,
Від всіх в кого болить горло, але немає власної пасіки,
Від усіх тих, хто знає ціну праці пасічника,
Від усіх медоїдів – Вам велике спасибі.
З професійним святом, з днем пасічника!
Щастя, здоров'я і довголіття!
***
З Днем пасічника України!
Трудіться довго і щасливо!
Хай плоди праці прибуток принесуть,
А бджоли якомога більше меду запасуть!
***
Солодка твоя робота, ще й – корисна.
Чисте повітря, природа,
Бджоли дзижчать жваві…
Поставляєш дітям, дорослим
Дуже цінний ти продукт,
Бачив ранкові роси й у цвіту красивий луг.
Пасічник, нехай прийде
До тебе радість і успіх,
Солодке життя буде, як мед,
Ну а ти – щасливіше всіх!
***
З Днем пасічника України!
Ви нам готуєте прекрасний врожай!
Адже мед – природні вітаміни,
Що ними славиться наш край!
Медок нехай буде ароматний, солодкий,
І праця твоя нехай винагороджується сповна!
На пасіці нехай панує порядок,
Тобі, наш пасічник, повага і шана!
***
День пасічника! Вітаємо всіх господарів!
Нехай в Україні буде смачний мед!
Працювати з насолодою бажаємо,
Нехай бджола вам користь принесе!
***
Вітаємо з Днем бджолярства,
Тобі щороку побажаємо
щоб меди медились,
щоб рої роїлись,
а пасічники не журились.
***
Я на пасіку піду,
Бджоляра я знайду
Його зі святом привітаю,
Багато меду побажаю!
Хай сяє Україна,
Нехай буде непереможна,
І поля, нехай цвітуть,
Багато меду нам дадуть!
***
Над квітучим садом –
Дзвін гостей бджолиних,
Поруч із квітками –
Комах жовто-спинних.
Трударі літають
Від квітки до квітки,
І нектар збирають
Годувати діток.
У вулику самому
Він переробиться,
І медом до дому
До нас заявиться!
Зі святом, дорогі пасічники!
Привітання з Днем пасічника у прозі
Вітаю з Днем пасічника України! Бажаю взаєморозуміння зі своїми працьовитими бджілками, найсмачнішого меду й незліченних солодких моментів в житті! Нехай праця на пасіці радує високими досягненнями й прекрасними результатами, щедрим медовим врожаєм і веселим дзижчанням, приємним для душі й серця!
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Шановні пасічники! Сьогодні ваше професійне свято – День Пасічника України. Як відомо, кожна сьома тонна світового меду – українська. На пасіках України сьогодні працює близько п'яти мільйонів бджолиних сімей. Як казав Віктор Гюго: "Життя – квітка, кохання – мед з неї". Випиймо за те, щоб кожен з нас на своїй дачній або присадибній ділянці завів бджіл і став пасічником! Зі святом вас!
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Пасічник, спасибі за допомогу, надану сім’ям смугастих трудівників, які дарують нам чудодійний продукт – мед! Нехай у День пасічника України твій дім, наче вулик, буде сповнений добрими гостями й коханими людьми, а поздоровлення і тости у твою честь нехай звучать, ніби мелодійне щебетання підопічних!
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Вітаємо всіх українців з Днем пасічника! Нехай це свято стане приводом насолодитися в'язким солодким ароматом цілющого меду і подарувати слова подяки всім, хто трудиться для того, щоб бджолині сім’ї з максимальним комфортом виконували свою роботу – сумлінним пасічникам.
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Бажаємо вам достатку завжди,
Не старять нехай роки, які перед біжать.
Нехай солодким буде життя, як мед,
Дивіться в житті тільки вперед!
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День пасічника! Вітаємо всіх господарів!
Нехай в Україні буде смачний мед!
Працювати з насолодою бажаємо,
Нехай бджола вам користь принесе!
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Мій вірний друг. У твоє професійне свято – День Пасічника бажаю тобі смачного меду, не кусючих бджіл, любові до життя і багато веселощів, люблять дітей і вдячних онуків, хай мед буде тобі цілющим! Зі святом тебе!
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Пасічник, спасибі за допомогу, надану сім'ям смугастих трудівників, які дарують нам чудодійний продукт – мед! Нехай у День пасічника України твій дім, наче вулик, буде сповнений добрими гостями й коханими людьми, а привітання й тости у твою честь нехай звучать, ніби мелодійне щебетання підопічних!
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Вся Україна сьогодні розцвіла строкатими ярмарками, адже всі святкують День пасічника! Усюди мед в прозорих чашах манить чудовим ароматом, а бджолярі закликають народ скоріше випробувати цілющу смакоту нового врожаю! Нехай веселощі й радість разом з медовою солодкістю наповнюють це свято!
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Спасибі вам, шановні пасічники, що працюєте нарівні зі своїми підопічними, щоб забезпечити всю країну цілющим, солодким, духмяним ласощами! У ваше професійне свято ми присвячуємо вам тости, теплі слова, добрі побажання плідних і довгих років життя, щастя і міцного здоров'я!
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Пасічники, ваш професійний день ми хочемо подякувати вас за внесок у здоров'я всього народу, яке зміцнюється подарованими співпрацею людини й комахи продуктами – чудесним медом, прополісом. Допомагайте і далі природі створювати ці цілющі солодощі, адже бджолам без вашої підтримки не впоратися!