Первые ассоциации, когда слышишь "День пчеловода", возникают сразу со вкусным и сладким продуктом. Его добавляют к выпечке, в каше, к другим блюдам, чтобы подсластить. Чтобы была возможность смаковать медом, пчеловоды много работают над этим с пчелами. Поздравления с прекрасным праздником в стихах и прозе собрал 24 Канал.

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Поздравления с Днем пасечника стихах

От всех кто боится пчел, но любит мед,

От всех у кого болит горло, но нет собственной пасеки,

От всех тех, кто знает цену труду пасечника,

От всех медоедов – Вам большое спасибо.

С профессиональным праздником, с днем пчеловода!

Счастье, здоровье и долголетие!

***

С Днем пасечника Украины!

Трудитесь долго и счастливо!

Пусть плоды труда прибыль принесут,

А пчелы как можно больше меда запасут!

***

Сладкая твоя работа, еще и полезная.

Чистый воздух, природа,

Пчелы жужжат резвые…

Поставляешь детям, взрослым

Очень ценный ты продукт,

Видел утренние росы и у цвета красивый луг.

Пчеловод, пусть придет

К тебе радость и удача,

Сладкая жизнь будет, как мед,

Ну а ты – счастливее всех!

***

С Днем пчеловода Украины!

Вы нам готовите отличный урожай!

Ведь мед – природные витамины,

Что ими славится наш край!

Медок пусть будет ароматный, сладкий,

И труд твой да вознаграждается сполна!

На пасеке пусть властвует порядок,

Тебе, наш пчеловод, уважение и уважение!

***

День пчеловода! Поздравляем всех хозяев!

Пусть в Украине будет вкусный мед!

Работать с наслаждением желаем,

Пусть пчела вам пользу принесет!

***

Поздравляем с Днем пчеловодства,

Тебе каждый год пожелаем

чтобы меды медились,

чтобы рои роились,

а пчеловоды не печалились.

***

Я на пасеку пойду,

Пчеловода я найду

Его с праздником поздравлю,

Много меда пожелаю!

Пусть сияет Украина,

Пусть будет непобедима,

И поля, пусть цветут,

Много меда нам дадут!

***

Над цветущим садом –

Колокол гостей пчелиных,

Рядом с цветками –

Насекомых желто-спинных.

Трудники летают

От цветка к цветку,

И нектар собирают

Кормить детей.

В улье самом

Он переделается,

И медом домой

К нам явится!

С праздником, дорогие пчеловоды!

Поздравление с Днем пасечника в прозе

Поздравляю с Днем пчеловода Украины! Желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчелками, вкуснейшего меда и бесчисленных сладких моментов в жизни! Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и веселым жужжанием, приятным для души и сердца!

***

Уважаемые пчеловоды! Сегодня ваш профессиональный праздник – День пчеловода Украины. Как известно, каждая седьмая тонна мирового меда – украинская. На пасеках Украины сегодня работает около пяти миллионов пчелиных семей. Как говорил Виктор Гюго: "Жизнь – цветок, любовь – мед из нее". Выпьем за то, чтобы каждый из нас на своем дачном или приусадебном участке завел пчел и стал пчеловодом! С праздником вас!

***

Пчеловод, спасибо за помощь, оказанную семьям полосатых тружеников, которые дарят нам чудодейственный продукт – мед! Пусть в День пчеловода Украины твой дом, как улей, будет полон добрых гостей и любимых людей, а поздравления и тосты в твою честь пусть звучат, будто мелодичный щебет подопечных!

***

Поздравляем всех украинцев с Днем пчеловода! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить слова благодарности всем, кто трудится для того, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу – добросовестным пчеловодам.

***

Желаем вам изобилия всегда,

Не старят пусть бегущие годы.

Пусть сладкой будет жизнь, как мед,

Смотрите в жизни только вперед!

***

День пчеловода! Поздравляем всех хозяев!

Пусть в Украине будет вкусный мед!

Работать с наслаждением желаем,

Пусть пчела вам пользу принесет!

***

Мой верный друг. В твой профессиональный праздник – День пчеловода желаю тебе вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья, любят детей и благодарных внуков, пусть мед будет тебе целебным! С праздником тебя!

***

Пчеловод, спасибо за помощь, оказанную семьям полосатых тружеников, которые дарят нам чудодейственный продукт – мед! Пусть в День пчеловода Украины твой дом, как улей, будет полон добрых гостей и любимых людей, а поздравления и тосты в твою честь пусть звучат, будто мелодичный щебет подопечных!

***

Вся Украина сегодня расцвела пестрыми ярмарками, ведь все празднуют День пчеловода! Всюду мед в прозрачных чашах манит великолепным ароматом, а пчеловоды призывают народ скорее испытать целебную вкусность нового урожая! Пусть веселье и радость вместе с медовой сладостью наполняют этот праздник!

***

Спасибо вам, уважаемые пчеловоды, работающие наравне со своими подопечными, чтобы обеспечить всю страну целебным, сладким, ароматным лакомством! В ваш профессиональный праздник мы посвящаем вам тосты, теплые слова, добрые пожелания плодотворных и долгих лет жизни, счастья и крепкого здоровья!

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Пчеловоды, ваш профессиональный день мы хотим поблагодарить вас за вклад в здоровье всего народа, которое укрепляется подаренными сотрудничеством человека и насекомого продуктами – чудесным медом, прополисом. Помогайте и дальше природе создавать эти целебные сладости, ведь пчелам без вашей поддержки не справиться!