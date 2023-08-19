Первые ассоциации, когда слышишь "День пчеловода", возникают сразу со вкусным и сладким продуктом. Его добавляют к выпечке, в каше, к другим блюдам, чтобы подсластить. Чтобы была возможность смаковать медом, пчеловоды много работают над этим с пчелами. Поздравления с прекрасным праздником в стихах и прозе собрал 24 Канал.
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Поздравления с Днем пасечника стихах
От всех кто боится пчел, но любит мед,
От всех у кого болит горло, но нет собственной пасеки,
От всех тех, кто знает цену труду пасечника,
От всех медоедов – Вам большое спасибо.
С профессиональным праздником, с днем пчеловода!
Счастье, здоровье и долголетие!
***
С Днем пасечника Украины!
Трудитесь долго и счастливо!
Пусть плоды труда прибыль принесут,
А пчелы как можно больше меда запасут!
***
Сладкая твоя работа, еще и полезная.
Чистый воздух, природа,
Пчелы жужжат резвые…
Поставляешь детям, взрослым
Очень ценный ты продукт,
Видел утренние росы и у цвета красивый луг.
Пчеловод, пусть придет
К тебе радость и удача,
Сладкая жизнь будет, как мед,
Ну а ты – счастливее всех!
***
С Днем пчеловода Украины!
Вы нам готовите отличный урожай!
Ведь мед – природные витамины,
Что ими славится наш край!
Медок пусть будет ароматный, сладкий,
И труд твой да вознаграждается сполна!
На пасеке пусть властвует порядок,
Тебе, наш пчеловод, уважение и уважение!
***
День пчеловода! Поздравляем всех хозяев!
Пусть в Украине будет вкусный мед!
Работать с наслаждением желаем,
Пусть пчела вам пользу принесет!
***
Поздравляем с Днем пчеловодства,
Тебе каждый год пожелаем
чтобы меды медились,
чтобы рои роились,
а пчеловоды не печалились.
***
Я на пасеку пойду,
Пчеловода я найду
Его с праздником поздравлю,
Много меда пожелаю!
Пусть сияет Украина,
Пусть будет непобедима,
И поля, пусть цветут,
Много меда нам дадут!
***
Над цветущим садом –
Колокол гостей пчелиных,
Рядом с цветками –
Насекомых желто-спинных.
Трудники летают
От цветка к цветку,
И нектар собирают
Кормить детей.
В улье самом
Он переделается,
И медом домой
К нам явится!
С праздником, дорогие пчеловоды!
Поздравление с Днем пасечника в прозе
Поздравляю с Днем пчеловода Украины! Желаю взаимопонимания со своими трудолюбивыми пчелками, вкуснейшего меда и бесчисленных сладких моментов в жизни! Пусть труд на пасеке радует высокими достижениями и прекрасными результатами, щедрым медовым урожаем и веселым жужжанием, приятным для души и сердца!
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Уважаемые пчеловоды! Сегодня ваш профессиональный праздник – День пчеловода Украины. Как известно, каждая седьмая тонна мирового меда – украинская. На пасеках Украины сегодня работает около пяти миллионов пчелиных семей. Как говорил Виктор Гюго: "Жизнь – цветок, любовь – мед из нее". Выпьем за то, чтобы каждый из нас на своем дачном или приусадебном участке завел пчел и стал пчеловодом! С праздником вас!
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Пчеловод, спасибо за помощь, оказанную семьям полосатых тружеников, которые дарят нам чудодейственный продукт – мед! Пусть в День пчеловода Украины твой дом, как улей, будет полон добрых гостей и любимых людей, а поздравления и тосты в твою честь пусть звучат, будто мелодичный щебет подопечных!
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Поздравляем всех украинцев с Днем пчеловода! Пусть этот праздник станет поводом насладиться вязким сладким ароматом целебного меда и подарить слова благодарности всем, кто трудится для того, чтобы пчелиные семьи с максимальным комфортом выполняли свою работу – добросовестным пчеловодам.
***
Желаем вам изобилия всегда,
Не старят пусть бегущие годы.
Пусть сладкой будет жизнь, как мед,
Смотрите в жизни только вперед!
***
День пчеловода! Поздравляем всех хозяев!
Пусть в Украине будет вкусный мед!
Работать с наслаждением желаем,
Пусть пчела вам пользу принесет!
***
Мой верный друг. В твой профессиональный праздник – День пчеловода желаю тебе вкусного меда, не кусающих пчел, любви к жизни и много веселья, любят детей и благодарных внуков, пусть мед будет тебе целебным! С праздником тебя!
***
Пчеловод, спасибо за помощь, оказанную семьям полосатых тружеников, которые дарят нам чудодейственный продукт – мед! Пусть в День пчеловода Украины твой дом, как улей, будет полон добрых гостей и любимых людей, а поздравления и тосты в твою честь пусть звучат, будто мелодичный щебет подопечных!
***
Вся Украина сегодня расцвела пестрыми ярмарками, ведь все празднуют День пчеловода! Всюду мед в прозрачных чашах манит великолепным ароматом, а пчеловоды призывают народ скорее испытать целебную вкусность нового урожая! Пусть веселье и радость вместе с медовой сладостью наполняют этот праздник!
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Спасибо вам, уважаемые пчеловоды, работающие наравне со своими подопечными, чтобы обеспечить всю страну целебным, сладким, ароматным лакомством! В ваш профессиональный праздник мы посвящаем вам тосты, теплые слова, добрые пожелания плодотворных и долгих лет жизни, счастья и крепкого здоровья!
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Пчеловоды, ваш профессиональный день мы хотим поблагодарить вас за вклад в здоровье всего народа, которое укрепляется подаренными сотрудничеством человека и насекомого продуктами – чудесным медом, прополисом. Помогайте и дальше природе создавать эти целебные сладости, ведь пчелам без вашей поддержки не справиться!