Вшановування мучеників – це згадка про їх благочестиве життя та любов до Бога. Оскільки люди, які відзначилися своєю мужністю та ревністю в утверджені християнської віри вірі, за традицією мають у церковному році свої урочисті свята, пише 24 канал.

Читайте також Привітання з днем народження для сестрички: теплі картинки та приємні побажання

Історія Дня великомученика Димитрія Солунського

Димитрій Солунський був сином римського проконсула в грецькому місті Солунь. Його батьки були таємними християнами й виховали сина у любові до Бога. Коли хлопець досяг свого повноліття, його батько помер. Тож Димитрія викликав до себе імператор Галерій Максиміліан, який почав правити у 305 році. Помітивши його освіченість та військово-адміністративні здібності, вирішив призначити юнака на місце батька.

Головне завдання молодого проконсула полягало в обороні міста від варварів й у знищенні християнства. Проте замість того, щоб розпочати гоніння за християнами й страчувати їх, Димитрій розповідав мешканцям міста про Бога й викорінював язичницькі звичаї та поклоніння ідолам.

День пам'яті Димитрія Солунського – значення та традиції цього дня / Фото "Дивись.Інфо"

Звістка про діяльність Димитрія дійшла до імператора. Коли він дізнався що призначений ним консул є християнином, то дуже розлютився. І під час свого повернення із походу в Причорномор'ї, вирішив вести армію через Фессалоніку, щоб розправитися з солунськими християнами.

Дізнавшись про це Димитрій віддав свій маєток убогим, а сам почав поститися й перебувати у тривалій молитві, готуючись померти мученицькою смертю. Коли імператор увійшов в місто, то чоловік сміливо почав говорити про Бога. Максиміліан наказав відправити його в темницю, де згодом його і стратили, а тіло викинули на з'їдання диким звірам. Проте солунські християни таємно забрали його й переховали. У часи правління імператора Костянтина над могилою Димитрія була споруджена церква.

У Київській Русі мученика Димитрія розпочали вшановувати після хрещення Русі Володимиром Великим у 988 році. На його честь почали зводити монастирі та церкви, а на іконах зображувати у військовому вбранні, зі списом і мечем.

Варто зазначати, що субота перед 8 листопада називається Дмитрівською батьківською суботою. День Димитрія Солунського – традиції та прикмети / Фото з відкритих джерел

Традиції та прикмети у День Димитрія Солунського

Цього дня, як і в попередні дні, у наших предків було заведено справляти поминки за покійними людьми. Також важливу увагу приділяли народним прикметам.

Якщо у цей день вдарив мороз, то весна буде холодною.

Багряна зоря віщувала сильний вітер, а запітнілі вікна – настання холодів.

Якщо земля на Дмитра замерзла і дув холодний вітер, то снігу можна не очікувати до Різдвяних свят.

Якщо випав сніг, то увесь листопад буде морозним та прохолодним.

У цей день за традицією завершувався весільний сезон. Якщо якась дівчина до тих пір залишилися не засватаною, то цей рік вважався для неї втраченим. Навіть існує давнє повір'я з цього приводу: "До Дмитра дівка хитра, а по Дмитрі хоч комин витри".