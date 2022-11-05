За традицією Дмитрівські поминальну (або батьківську) суботу відзначають в найближчу суботу до дня святого Дмитра (8 листопада). У цей день православна церква радить утриматися від вживання алкоголю та гучних гулянь, зазначає 24 канал.

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Календар батьківських субот у листопаді 2022:

5 листопада – Дмитрівська субота;

12 листопада – Кузьмина субота;

19 листопада – Михайлівська субота;

26 листопада – батьківська субота перед Пилипівським постом.

Історія Дмитрівської батьківської суботи

За однією із версій походження Дмитрівської поминальної суботи пов'язують із Куликовою битвою, коли поминали полеглих воїнів. Згодом ця традиція поширилася не лише на військових, а на усіх вірян.

Інша теорія зазначає, що традиція поминати своїх предків наприкінці осені існувала в українців з давніх-давен і була закріплена у церковному календарі.

Значення Дмитрівської батьківської суботи / Фото Pexels

Традиції на Дмитрівську суботу

Традиційно у цей день віряни йдуть у церкву, щоб запалити поминальну свічку за упокій померлого. Також у храмах зазвичай проводять літургії та панахиди. Після відвідин храму радять відвідати могилу, прибрати там й запалити свічку.

Також у цей день заведено збиратися разом у колі сім'ї на поминальному обіді й згадувати хорошими словами загиблого.

Варто зазначити, що у православній церкві Дмитрівська субота оповита атмосферою скорботи. У п’ятницю ввечері люди приходять на особливе вечірнє богослужіння. На панахиду приносять продукти, які кладуть на столик із розп’яттям. Це здебільшого цукор й хлібобулочні вироби.

Традиції та заборони на Дмитрівську батьківську суботу / Фото Pexels

У Дмитрівську батьківську суботу варто проявляти милосердя до інших. Часто біля церкви роздають нужденним печиво та гроші, а також допомагають багатодітним сім'ям, сиротам й неповносправним.

Що не можна робити в Дмитрівську батьківську суботу