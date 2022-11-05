По традиции Дмитриевскую поминальную (или родительскую) субботу отмечают в ближайшую субботу ко дню святого Дмитрия (8 ноября). В этот день православная церковь советует воздержаться от алкоголя и громких гуляний, отмечает 24 канал.

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Календарь родительских суббот в ноябре 2022:

5 ноября – Дмитровская суббота;

12 ноября – Кузьмина суббота;

19 ноября – Михайловская суббота;

26 ноября – родительская суббота перед Филипповским постом.

История Дмитриевской родительской субботы

По одной из версий происхождения Дмитровской поминальной субботы связывают с битвой Куликовой, когда поминали павших воинов. Впоследствии эта традиция распространилась не только на военных, но и на всех верующих.

Другая теория отмечает, что традиция поминать своих предков в конце осени существовала у украинцев с давних времен и была закреплена в церковном календаре.

Значение Дмитриевской родительской субботы / Фото Pexels

Традиции на Дмитровскую субботу

Традиционно в этот день верующие идут в церковь, чтобы зажечь поминальную свечу за упокой умершего. Также в храмах обычно совершают литургии и панихиды. После посещения храма советуют посетить могилу, убрать там и зажечь свечу.

Также в этот день принято собираться вместе в кругу семьи на поминальном обеде и вспоминать хорошими словами погибшего.

Стоит отметить, что в православной церкви Дмитровская суббота окутана атмосферой скорби. В пятницу вечером люди приходят на особое вечернее богослужение. На панихиду приносят продукты, которые кладут на стол с распятием. Это в основном сахар и хлебобулочные изделия.

Традиции и запреты на Дмитровскую родительскую субботу / Фото Pexels

В Дмитровскую родительскую субботу следует проявлять милосердие к другим. Часто возле церкви раздают нуждающимся печенье и деньги, а также помогают многодетным семьям, сиротам и инвалидам.

Что нельзя делать в Дмитровскую родительскую субботу