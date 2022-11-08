Почитание мучеников – это упоминание об их благочестивой жизни и любви к Богу. Поскольку люди, отличившиеся своим мужеством и ревностью в утвержденной христианской вере вере, по традиции имеют в церковном году свои торжественные праздники, пишет 24 канал.

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История Дня великомученика Димитрия Солунского

Димитрий Солунский был отпрыском римского проконсула в греческом городе Солунь. Его родители были тайными христианами и воспитали сына в любви к Богу. Когда он достиг своего совершеннолетия, его отец умер. Димитрия вызвал к себе император Галерий Максимилиан, который начал править в 305 году. Заметив его образованность и военно-административные способности, он решил назначить юношу на место отца.

Главная задача молодого проконсула заключалась в обороне города от варваров и в уничтожении христианства. Однако вместо того, чтобы начать гонения за христианами и казнить их, Димитрий рассказывал жителям города о Боге и искоренял языческие обычаи и поклонения идолам.

День памяти Димитрия Солунского – значение и традиции этого дня / Фото "Смотри.Инфо"

Известие о деятельности Димитрия дошло до правителя. Когда он узнал, что назначенный им консул является христианином, то очень разозлился. И при возвращении из похода в Причерноморье решил вести армию через Фессалонику, чтобы расправиться с солунскими христианами.

Узнав об этом Димитрий отдал свое имение нищим, а сам стал поститься и пребывать в продолжительной молитве, готовясь умереть мученической смертью. Когда император вошел в город, мужчина смело начал говорить о Боге. Максимилиан приказал отправить его в темницу, где впоследствии его и казнили, а тело выбросили на съедение диким зверям. Однако солунские христиане тайно забрали его и спрятали. Во времена правления императора Константина над могилой Димитрия была построена церковь.

В Киевской Руси мученика Димитрия начали чествовать после крещения Руси Владимиром Великим в 988 году. В его честь начали возводить монастыри и церкви, а на иконах изображать в военном наряде, с копьем и мечом.

Следует отметить, что суббота перед 8 ноября называется Дмитровской родительской субботой . День Димитрия Солунского – традиции и приметы / Фото из открытых источников

Традиции и приметы в День Димитрия Солунского

В этот день, как и в предыдущие дни, у наших предков было принято совершать поминки за покойными людьми. Также важное внимание было уделено народным приметам.

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Багряная звезда предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

Если земля на Дмитрия замерзла и дул холодный ветер, снега можно не ожидать к Рождественским праздникам.

Если выпал снег, весь ноябрь будет морозным и прохладным.

В этот день по традиции завершался свадебный сезон. Если какая-нибудь девушка до тех пор осталась не усватанной, то этот год считался для нее потерянным. Даже существует давнее поверье по этому поводу: "До Дмитрия девка хитрая, а по Дмитрию хоть дымоход вытри".