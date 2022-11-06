Мать сестру – это одно счастье, ведь с ней всегда интересно и весело. Сообщения между родными иногда бывают достаточно сложными, но та связь существующая между ними идет от сердца к сердцу. Эта связь выходит за пределы поколений, возраста и времени, отмечает 24 канал.

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Поздравления для сестры с днем рождения в стихах

Сестричко, сонце променисте!

Життя твоє хай буде чисте,

Вквітчане щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом,

А доля радість лиш дарує,

В багатстві й розкошах вирує,

Здійсняться хай твої бажання.

З днем народження вітання!

***

Сестричку з днем народження вітаю,

Найкращого у світі побажаю:

Щоб ти була красива і кохана,

Струнка і дуже вишукано вбрана!

Завжди усміхнена, весела і завзята,

Грошима і духовно щоб багата.

Кар`єра хай складається прекрасно,

Барометр твій показує на «ясно»!

Веселих свят і дуже добрих буднів,

Щоб цінували й любили люди,

Кохання вірного, щасливого довіку

І днів прекрасних, добрих, щоб без ліку!

***

З днем народження, сестричко,

Щиро я тебе вітаю!

Щастя, успіху, натхнення,

Віри, радості бажаю.

Хай для тебе світить сонце

Яскравіше із небес,

Хай життя тобі дарує

Море сміху та чудес.

***

З днем народження, рідненька!

Тебе міцно обіймаю.

І в цей день, моя гарненька,

Я найкращого бажаю.

Радості й позитиву,

Жити, як бурхлива річка:

Стрімко, весело, щасливо.

З днем народження, сестричко!

Хорошие поздравления в стихах для сестры с днем рождения / Фото "Canva"

Багато з’їли ми з тобою солі,

Тому бажаю, щоб у твоїм житті

Все солодко було, сестричко моя,

З радості лиш лилися дощі!

Здоров’я тобі шоколадного,

А посмішки полуничної,

Любові тобі виноградної,

І щастя тобі суничного!

***

Хай ніжність твоя розквітає, як квітка,

І вабить красою взимку та влітку,

Щоб завжди була, наче зіронька ясна,

Ти гарна, яскрава і тільки прекрасна.

Всі-всі твої мрії, щоб здійснилися,

А добрі події щодня відбувались.

Сестронько люба, вітаю з любов’ю

І щастя бажаю тобі та здоров’я!

***

Сестричко, наймиліша, рідна, добра,

Господь хай кожен крок твій береже.

Цвіти завжди красива і хоробра,

Хай все лихе відступить чи чуже.

Хай твою долю обійме серпанком

Достатку, тиші, радості й тепла.

Саме життя із подихом світанку

Тобі легких дарує два крила.

***

Сестричко люба, зі святом!

Бажаю я тобі багато

Здоров’я, вірних друзів, ласки,

Життя хай буде, наче казка,

Кохання, успіхів, добра,

Яскравих вражень та тепла!

Приветствие для сестры в прозе с днем рождения

Сестра, з днем народження тебе! Впевнено крокуй по землі, відчувай свою унікальність, відкривай вітру простір душі, дозволяй світу надихати тебе, літай разом з метеликами влітку, прокидайся разом з вранішнім сонцем і відчувай насиченість життєвих сил. Люблю, ціную, пишаюся! Будь щасливою завжди!

***

Сестричка, ти найближча, найрідніша людина. Прийми мої вітання з днем народження! Я бажаю тобі чудового здоров’я, величезного щастя, взаєморозуміння та любові. Нехай твоє життя буде яскравим і цікавим, все задумане виходить, а бажане здійснюється. Так хочеться завжди бачити тебе щасливою і радісною, успішною і чарівною. З днем народження, люба моя!

***

У моєї сестрички сьогодні дуже знаменна подія – день народження. Я з усього серця вітаю тебе, моя хороша, і бажаю міцного здоров’я, радості, успіхів і гарного настрою. Нехай на роботі у тебе все буде гаразд. Нехай в родині панує мир і спокій. Нехай удача ніколи тебе не минає. Нехай у твоїй душі довго квітне весна. Всіх благ тобі, достатку і добробуту!

***

Мила моя сестра! Я вітаю тебе з днем народження і з усього серця бажаю, щоб кожна мить твого життя була щасливою та радісною, щоб поруч завжди були люблячі та добрі люди, щоб твій шлях обминав усі перешкоди, щоб будь-яка ціль була тобою досягнута, а будь-яке бажання долею виконано.

Поздравление для сестры с днем рождения в прозе / Фото "Canva"

Сестричко моя люба, ти сьогодні іменинниця, і я з радістю та теплом на серці тебе вітаю! Хочу тобі побажати щастя, чистої любові, міцного здоров’я та сил, творчої наснаги та бажання жити яскраво! Нехай кожен твій день буде прекрасною, незабутньою пригодою, а навкруги завжди будуть найкращі друзі. Бувай щаслива та отримуй від життя все найкраще. З днем народження, сестро!

***

Дорога моя сестричко! Вітаю тебе з днем народження! Хай кожен день обіймає тебе промінчиками сонечка і зігріває твоє ніжне серденько!!! Хай Боженька оберігає твій життєвий шлях, хай щастя завжди іде поряд з тобою!

***

Рідна, мила моя сестричка! Зі святом тебе! Нехай щира посмішка завжди буде на твоїх устах. Нехай життєві уроки будуть легкими й переборними. Позитивного настрою, відповідальних завдань, взаємовигідного співробітництва. Не бійся змін, які дарує тобі доля. Налаштовуй себе на позитивний результат. Правильно харчуйтеся, більше відпочивай, менше хвилюйся.

***

Дорога сестричка – з днем народження. Для мене ж ти особлива людина, з яким ми разом росли й дорослішали. Можливо тому, у мене ні з ким немає такого єднання душ як з тобою, немає такого взаєморозуміння і такої довіри. Пам’ятай, що б не трапилося в житті, ти завжди можеш покластися на мене. Адже ти, мабуть, найдорожча і найближча для мене людина. З днем народження мила сестричка!

Картинки-поздравления с днем рождения для сестры

Картины-поздравления для сестры с днем рождения / Фото из открытых источников

Поздравления с днем рождения для сестры / Фото из открытых источников

Поздравления с днем рождения для сестры / Фото из открытых источников

Лучшие картинки-поздравления для сестры с днем рождения / Фото из открытых источников

День рождения у сестры – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

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Картинки-поздравления с днем рождения сестры / Фото из открытых источников

С днем рождения сестренка поздравительные открытки / Фото из открытых источников