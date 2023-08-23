Ми не можемо сповна відсвяткувати День Незалежності, бо щодня на фронті наші захисники віддають за це найвищу ціну – своє життя. Тому ми вкотре дякуємо їм за захист та молимося, щоб всі повернулися додому живими.

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Цікаві факти про День Незалежності

У 1992 році День Незалежності святкували 16 липня, а згодом це свято перенесли на 24 серпня.

У звичайному шкільному зошиті Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко написали чернетку Акту проголошення незалежності України. Це сталося вранці 23 серпня 1991 року.

Наступного дня відбулося позачергове засідання ВР УРСР. Саме на ньому 346 депутатів проголосували за незалежність України.

Після цього засідання опозиціонери прямо у Верховній Раді виконали гімн Українських Січових Стрільців.

З синьо-жовтим прапором українці стояли на барикадах біля російського Білого дому. Цей стяг В'ячеслав Чорновіл запропонував занести до зали Верховної Ради.



Люди з українським прапором на мітингу / Фото Canva