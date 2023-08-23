Ми не можемо сповна відсвяткувати День Незалежності, бо щодня на фронті наші захисники віддають за це найвищу ціну – своє життя. Тому ми вкотре дякуємо їм за захист та молимося, щоб всі повернулися додому живими.
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Цікаві факти про День Незалежності
- У 1992 році День Незалежності святкували 16 липня, а згодом це свято перенесли на 24 серпня.
- У звичайному шкільному зошиті Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко написали чернетку Акту проголошення незалежності України. Це сталося вранці 23 серпня 1991 року.
- Наступного дня відбулося позачергове засідання ВР УРСР. Саме на ньому 346 депутатів проголосували за незалежність України.
- Після цього засідання опозиціонери прямо у Верховній Раді виконали гімн Українських Січових Стрільців.
- З синьо-жовтим прапором українці стояли на барикадах біля російського Білого дому. Цей стяг В'ячеслав Чорновіл запропонував занести до зали Верховної Ради.
Люди з українським прапором на мітингу / Фото Canva
- 18 вересня 1991 року президія Верховної ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.
- 28 січня 1992 року прапор України було офіційно затверджено як державний символ незалежності.
- 24 серпня 1994 року провели перший військовий парад з нагоди Дня Незалежності України.
- Першою країною, яка визнала незалежність України, була Польща.