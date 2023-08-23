Мы не можем полностью отпраздновать День Независимости, потому что каждый день на фронте наши защитники отдают за это самую высокую цену – свою жизнь. Поэтому мы еще раз благодарим их за защиту и молимся, чтобы все вернулись домой живыми.

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Интересные факты о Дне Независимости

В 1992 году День Независимости праздновали 16 июля, а затем этот праздник перенесли на 24 августа.

В обычной школьной тетради Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко написали черновик Акта провозглашения независимости Украины. Это произошло утром 23 августа 1991 года.

На следующий день состоялось внеочередное заседание ВР УССР. Именно на нем 346 депутатов проголосовали за независимость Украины.

После этого заседания оппозиционеры прямо в Верховной Раде исполнили гимн Украинских Сечевых Стрельцов.

С сине-желтым флагом украинцы стояли на баррикадах возле русского Белого дома. Этот флаг Вячеслав Чорновил предложил занести в зал Верховной Рады.



Люди с украинским флагом на митинге / Фото Canva