Мы не можем полностью отпраздновать День Независимости, потому что каждый день на фронте наши защитники отдают за это самую высокую цену – свою жизнь. Поэтому мы еще раз благодарим их за защиту и молимся, чтобы все вернулись домой живыми.
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Интересные факты о Дне Независимости
- В 1992 году День Независимости праздновали 16 июля, а затем этот праздник перенесли на 24 августа.
- В обычной школьной тетради Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко написали черновик Акта провозглашения независимости Украины. Это произошло утром 23 августа 1991 года.
- На следующий день состоялось внеочередное заседание ВР УССР. Именно на нем 346 депутатов проголосовали за независимость Украины.
- После этого заседания оппозиционеры прямо в Верховной Раде исполнили гимн Украинских Сечевых Стрельцов.
- С сине-желтым флагом украинцы стояли на баррикадах возле русского Белого дома. Этот флаг Вячеслав Чорновил предложил занести в зал Верховной Рады.
Люди с украинским флагом на митинге / Фото Canva
- 18 сентября 1991 года президиум Верховного совета утвердил за сине-желтым цветовым сочетанием статус официального флага страны.
- 28 января 1992 года флаг Украины был официально утвержден как государственный символ независимости.
- 24 августа 1994 провели первый военный парад по случаю Дня Независимости Украины.
- Первой страной, признавшей независимость Украины, была Польша.