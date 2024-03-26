Оригінальні привітання у картинках з Днем Національної гвардії України
Сьогодні, 26 березня, відзначається День Національної гвардії України. 18 березня 2015 року президент України Петро Олексійович Порошенко підписав указ про запровадження цього свята.
У 1996 році президент України Леонід Кучма встановив День внутрішніх військ МВС України, який відповідно скасували у 2015 році. Протягом десяти років військовослужбовці Національної гвардії також мужньо боронять Україну від російських окупантів.
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З нагоди важливого свята LifeStyle24 зібрав добірку картинок-привітань. Дякуємо усім причетним за неймовірну витримку, силу та патріотизм. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, скоріше повертайтеся додому.