У 1996 році президент України Леонід Кучма встановив День внутрішніх військ МВС України, який відповідно скасували у 2015 році. Протягом десяти років військовослужбовці Національної гвардії також мужньо боронять Україну від російських окупантів.

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З нагоди важливого свята LifeStyle24 зібрав добірку картинок-привітань. Дякуємо усім причетним за неймовірну витримку, силу та патріотизм. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, скоріше повертайтеся додому.

День Національної гвардії України: картинки-привітання

День Національної гвардії України 2024 / Фото NV

День Національної гвардії України 2024 / Фото NV

День Національної гвардії України 2024 / Фото art-shop.com.ua

День Національної гвардії України 2024 / Фото klike.net

День Національної гвардії України 2024 / Фото klike.net

День Національної гвардії України 2024 / Фото with_love_card

День Національної гвардії України 2024 / Фото Telegraf

День Національної гвардії України 2024 / Фото "Ділова мова"

День Національної гвардії України 2024 / Фото Державна аудиторська служба України