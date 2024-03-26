В 1996 году президент Украины Леонид Кучма установил День внутренних войск МВД Украины, который соответственно отменили в 2015 году. В течение десяти лет военнослужащие Национальной гвардии также мужественно защищают Украину от российских оккупантов.

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По случаю важного праздника LifeStyle24 собрал подборку картинок-поздравлений. Спасибо всем причастным за невероятную выдержку, силу и патриотизм. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, скорее возвращайтесь домой.

День Национальной гвардии Украины: картинки-поздравления

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото NV

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото NV

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото art-shop.com.ua

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото klike.net

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото klike.net

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото with_love_card

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото Telegraf

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото "Деловая речь"

День Национальной гвардии Украины 2024 / Фото Государственная аудиторская служба Украины