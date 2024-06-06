Як правильно вітати з днем народження: мовознавець дав чітку відповідь
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Інколи дітей ще у школі вчать, що фразу "З Днем народження" треба писати з великої букви. Однак зараз все частіше зустрічається варіант, де є маленька літера. До прикладу, на листівках, які продаються у магазинах, або в інтернеті.
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що з великої букви пишуть назви історичних подій, свят і знаменних дат. Він пояснює, що день народження не входить у наведений список.
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Як правильно писати "З днем народження"
Олександр Авраменко розповідає, що "день народження" потрібно писати з маленької літери, однак навіть тут є винятки. Велику букву можна використати, якщо дуже поважаєте та цінуєте іменинника, тому хочете так висловити йому свою повагу. Мовознавець зауважує, що це такий стилістичний спосіб. Чоловік ділиться, що й сам вітає близьких людей з великої букви.
Чому не можна вітати з днем народження швидше
- Ще від наших предків передалася прикмета, що іменинників не варто вітати наперед. Так ви випадково можете накликати у життя проблеми.
- Вважається – якщо привітати з днем народження заздалегідь, то на людину чекають неприємності й навіть трагічні події. Зокрема, може погіршитися стан здоров'я або не здійснитися заповітна мрія.
- Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно зробити пиріг з гречкою та яйцем і розламати його над головою людини, яка святкує день народження. Далі його потрібно поставити десь на перехресті.