Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що з великої букви пишуть назви історичних подій, свят і знаменних дат. Він пояснює, що день народження не входить у наведений список.

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Як правильно писати "З днем народження"

Олександр Авраменко розповідає, що "день народження" потрібно писати з маленької літери, однак навіть тут є винятки. Велику букву можна використати, якщо дуже поважаєте та цінуєте іменинника, тому хочете так висловити йому свою повагу. Мовознавець зауважує, що це такий стилістичний спосіб. Чоловік ділиться, що й сам вітає близьких людей з великої букви.

Як вітати з днем народження / Фото Freepik

Чому не можна вітати з днем народження швидше